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Ekonomi TMO ile Türksat’tan iş birliği
Ekonomi

TMO ile Türksat’tan iş birliği

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Türksat AŞ arasında ‘ürünlerin ekim alanlarının ölçüm, kontrol, verim tahmini çalışmalarının uydu görüntülerinden faydalanılarak yapılması’ amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 22:21:00 -
TMO ile Türksat’tan iş birliği

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurumda düzenlenen törende yaptığı konuşmada teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve faaliyet alanında uygulayan kurumların başında geldiklerini söyledi. Güldal, Türksat AŞ’yle hayata geçirilecek hizmetten alınacak verilerle ürünlerle ilgili daha rahat hesaplama ve politika üretme olanağı elde edeceklerini aktardı. Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok da uzay teknolojilerinin önemini vurguladı. Ertok, uydu teknolojilerinin devletlerin coğrafi konumunun değerine, teknolojik yetkinliklerine, ekonomik kapasitelerine, uluslararası manevra kabiliyetlerine değer kattığını belirtti. Ertok, “Uydu teknolojileri, sayısız iş sürecini hızlandırmanın yanı sıra risklerin anlaşılması ve azaltılması konusunda da önemli bir rol oynuyor. Ayrıca hizmet verdiği iş kollarında maliyetleri azaltıp, verimliliği artırıyor” dedi.

Verimlilik artacak

Ertok, TMO’yla haşhaş ekim alanlarında uydu görüntülerinden yararlanılarak uzaktan algılama; coğrafi bilgi teknolojileri ve yazılımsal araçlar kullanılarak ölçüm, kontrol, verim tahmin faaliyetleri yapılabilmesi için teknik çalışmalarını başlattıklarını anlattı. Ertok, “TMO’yla imzaladığımız protokolle tüm tarım ürünlerimiz, yüksek doğruluk oranıyla çok kısa zamanda ve çok az personelce uydu görüntüleri üzerinden kontrol edilebilecek. Ülkemizde tarımsal üretim uydularımız aracılığıyla daha verimli ve sürdürülebilir hale gelecek” ifadelerini kullandı.

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