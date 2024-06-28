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Tarım TMO hububat alım bedellerini hesaplara yatırdı
Tarım

TMO hububat alım bedellerini hesaplara yatırdı

Yeniakit Publisher
2024-06-28 14:06:00 -
TMO hububat alım bedellerini hesaplara yatırdı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat alım bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

TMO’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hububat alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, “31 Mayıs 2024’e kadar TMO’ya teslim edilen ürünlerin ödemeleri bugün (dün) itibarıyla üretici hesaplarına aktarılmıştır. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerine yer verildi. 2024 mahsulü hububat alım fiyatları (2. gruplar için) ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada 7 bin 250 lira olarak belirlenmişti.

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