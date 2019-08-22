TMO fındık alımlarında yedinci kez devrede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yedinci kez devreye giren ve belirlenen takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordulu üreticilerden fındık almaya başladı. Ünye ilçesinde depo kiralayan ofis, önceden randevu alan üreticilerden Giresun kalite kabuklu fındığı kilogram başına 17, levant kalite kabuklu fındığı 16,50, sivri kalite fındığı ise 15,50 liradan satın alıyor.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, alım fiyatlarının üreticileri memnun ettiğini; ilerisi için umutları arttırdığını belirtti.

Fındık arzı bitene kadar alıma devam edeceklerini vurgulayan Güldal, “Üreticilerimiz kriterlerimize uygun ürünlerini getirebilirler. Depolarda herhangi bir sorunla karşılaştıklarında ise buradaki koordinatör arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaklar” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a teşekkür

TMO’ya fındık getiren üreticiler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiler ve “Hükümetimizin ardımızda durduğunu görmek bizi mutlu ediyor, ümitlendiriyor” görüşünü dile getirdiler.