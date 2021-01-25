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Ekonomi TMO: Ekmeklik buğday stoku yeterli
Ekonomi

TMO: Ekmeklik buğday stoku yeterli

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, önceki gün gerçekleştirilen ekmeklik buğday ithalatı ihalesinde 400 bin tonluk tekliflerin yalnızca dörtte biri kadar bir miktarın satın alındığını belirterek, “TMO’nun yeni sezona kadar rahatlıkla yetecek miktarda stoku mevcuttur” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 20:02:00 -
TMO: Ekmeklik buğday stoku yeterli

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, kurumun hububat piyasalarında düzenleyici kurum olarak kamu hizmeti yürüttüğü anımsatılarak, en önemli düzenleme aracının ise stoklardaki ürünler olduğuna işaret edildi. Açıklamada, 2020/2021 sezonunda hasat öncesinde 4 Mayıs’ta alım fiyatlarının açıklandığı ve iç alımların gerçekleştirildiği anımsatılarak, ardından farklı zamanlarda yapılan bir dizi dış alımla stokların takviyesinin yapıldığı belirtildi.

Tekliflerin tamamı kabul edilmedi

Kurumun yeni sezona kadar rahatlıkla yetecek miktarda stokunun mevcut olduğu vurgulanan açıklamada, gerek iç alım gerek sezon içerisinde yapılan ithalatlarla stoklarını belirli bir seviyeye getirildiği ve sektörün ihtiyacının karşılandığı belirtildi. Açıklamada, “22 Ocak’ta kuruluşumuzca mevcut stoklarımızı muhafaza etmek ve mümkün olduğunca dış alım yoluyla iç piyasa regülasyonunu sağlamak amacıyla ihtiyaten 400 bin tonluk ekmeklik buğday ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş, fiyat teklifleri kalitesine göre 301,90-315,50 dolar/ton arasında oluşmuştur. Ancak fiyatların yüksek bulunması nedeniyle tekliflerin tamamı kabul edilmemiş yalnızca dörtte biri kadar bir miktar ortalama 303 dolar/ ton fiyatla satın alınmıştır” ifadesine yer verildi.

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