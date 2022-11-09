TMO, 5 bin ton ayçiçek yağını piyasaya sürüyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Toprak Mahsulleri Ofisi Hatay Başmüdürlüğü (İskenderun) stoklarında bulunan 5.000 ton (±% 20 Ofis opsiyonlu ) ham ayçiçek yağının nakliyesi dahil yemeklik ayçiçek yağına rafine edilmesi; rafine edilen yemeklik ayçiçek yağının; 100.000 adedi, 5 litrelik teneke kutu ambalajlarında 4’lü gruplar halinde şeffaf shrink ambalajlara konulması, 100.000 adedi 5 litrelik pet şişelerde 2’li gruplar halinde dikey oluklu mukavva kolilerde ambalajlara konulması, kalan kısmının 5 litrelik pet şişelerde 4’lü gruplar halinde dikey oluklu mukavva kolilerde ambalajlanarak paletli olarak araç üstüne yüklenecektir. Mukavva koliler en az 420 gr/m2 ağırlığında olacaktır. Teneke kutular 360-380 gr ağırlığında olacaktır. Teneke kutular, pet şişeler ve mukavva kutular Türk Gıda Kodeksi “Etiketleme Yönetmeliği’nde” yer alan Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi kapsamında her türlü iş ve işlemin yapılması ile bu işlemler için uygun etiket özelliğini taşıyan kendinden yapışkanlı etiket kullanılacaktır.

İhale, Kapalı Zarfla Teklif Alma ve Açık Eksiltme yöntemi ile 15.11.2022 Salı günü saat 14:30’da Mersin Başmüdürlüğümüz hizmet binası toplantı salonunda yapılacaktır. İhale gerçekleşmemesi durumunda 16.11.2022 Çarşamba günü saat 14:30’da tekrar ihale yapılacaktır.

Ham yağ, TS 886 no’lu Yemeklik Ayçiçek Yağı Standardında tanımlanan yağ özelliklerine ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak işlenecektir. TS 886 yemeklik Ayçiçek yağı Standardında belirtilen tüm hususlara uyularak 1.sınıf olarak yapılacak ve Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliklerine uygun olacaktır.

Teklifler kapalı zarf içinde sunulacak olup zarflar isteklilerin önünde açıldıktan sonra, ihaleye temsilci göndermeyen ya da gönderdiği halde Açık Eksiltme için teklif vermeyen firmaların kapalı zarfla verilen ilk teklifleri dikkate alınacaktır.

Teklifler ihale günü saat 14:30’a kadar Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı No: 52 Akdeniz / MERSİN adresinde bulunan TMO Mersin Başmüdürlüğü Bilgi İşlem Servis Şefliğine elden teslim edilecektir. Posta veya faksla verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

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