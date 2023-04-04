TMO, 10 bin ton ayçiçek yağını piyasaya sürüyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Toprak Mahsulleri Ofisi Mersin Başmüdürlüğü stoklarında bulunan 10.000 ton (±% 20 Ofis opsiyonlu ) ham ayçiçek yağının nakliyesi dahil yemeklik ayçiçek yağına rafine edilmesi; rafine edilen yemeklik ayçiçek yağının; 50.000 adedi, 5 litrelik teneke kutu ambalajlarında 4’lü gruplar halinde şeffaf shrink ambalajlara konulması, kalan kısmının 5 litrelik pet şişelerde 4’lü gruplar halinde dikey oluklu mukavva kolilerde ambalajlanarak paletli olarak araç üstüne yüklenecektir. Pet şişeler; köşeli, dar ağızlı çakma veya vidalı kapaklı, taşıma kulplu olacaktır. 5 litrelik boş pet şişelerin ağırlığı en az 85 gr olacaktır. Mukavva koliler en az 420 gr/m2 ağırlığında olacaktır. Teneke kutular 360-380 gr ağırlığında olacaktır. Teneke kutular, pet şişeler ve mukavva kutular Türk Gıda Kodeksi “Etiketleme Yönetmeliği’nde” yer alan Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi kapsamında her türlü iş ve işlemin yapılması ile bu işlemler için uygun etiket özelliğini taşıyan kendinden yapışkanlı etiket kullanılacaktır.

İhale, Kapalı Zarfla Teklif Alma ve Açık Eksiltme yöntemi ile 04.04.2023 Salı günü saat 14:30’da Mersin Başmüdürlüğümüz hizmet binası toplantı salonunda yapılacaktır. İhale gerçekleşmemesi durumunda 05.04.2023 Çarşamba günü saat 14:30’da tekrar ihale yapılacaktır.

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