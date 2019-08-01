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TMMOB teröristlere yine kol kanat gerdi

TMMOB, her kesimden tepki çeken AYM’nin sözde akademisyenler için verdiği karara arka çıktı. TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, “TMMOB, AYM’nin kararını onaylayarak teröristlere kucak açmıştır” diye konuştu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:47
TMMOB teröristlere yine kol kanat gerdi

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Türkiye’nin gelişmesi için başlatılan projelerin başarısız olması için her türlü fitnenin altına imzasını atan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), şimdi de terör savunucularını aklayan Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) destek çıktı. TMMOB, sözde akademisyenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve görevlerine geri döndürülmesi gerektiğini savundu.

TMMOB, terör sevicilerin barış isteğini savundu

AYM’nin sözde akademisyenler için ‘hak ihlali’ kararını destekleyen TMMOB yönetimi, terör sevicilerinin barış istediğini savunarak, “Barış istediği için büyük bedeller ödeyen akademisyenlerin yaşadıkları mağduriyetler derhal giderilmelidir. Dolayısıyla bildiriye imza attıkları için terör örgütüyle iltisaklı kabul edilerek kamudan ihraç edilen akademisyenler de Anayasa Mahkemesi’nin bu kararıyla vakit geçirilmeksizin işlerine iade edilmelidir. Akademisyenlerin yaşadıkları tüm hak kayıpları eksiksiz biçimde tanzim edilmelidir” açıklamasında bulundu.

Teröristlere kucak açtı

Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini 15 Temmuz gecesi kazandığını ifade eden TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, “Bunu görmeyen AYM’nin terörü destekleyen sözde akademisyenleri aklaması akılla, vicdanla izah edilemez. Bu konuya ilişkin bir araya gelen bin 71 akademisyenimizin açıklamalarını sonuna kadar destekliyoruz. TMMOB’un yaptığı açıklamalar tamamen terörlere kucak açmaktır” dedi.

AYM’nin verdiği kararın teröristleri aklamaya yönelik olduğunu belirten Türkyılmaz, “Anayasa Mahkemesi’nin, PKK’nın hendek ve barikat terörüyle mücadele eden güvenlik güçlerini ‘katliam’ yapmakla suçlayan akademisyenleri aklayan kararı toplumumuzun vicdanında olumlu karşılık bulmamıştır. Bu tür kararlar terörü ve terör sevicileri cesaretlendirmektedir. Terörü ve terör faaliyetlerini övmek asla fikir özgürlüğü olamaz” ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:47
  1. Ankara
  2. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
  3. TMMOB
  4. Anayasa Mahkemesi
  5. Hasan Türkyılmaz

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