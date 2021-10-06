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Siyaset TMMOB PKK'ya ödül verdi, Kılıçdaroğlu tüy dikti!
Siyaset

TMMOB PKK'ya ödül verdi, Kılıçdaroğlu tüy dikti!

Mimarlıktan çok siyasi söylemlerle gündeme gelen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, PKK televizyonu JİN TV’ye dün düzenlediği törenle basın ödülü verdi. Terör örgütünün ödüllendirildiği geceye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çelenk gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 12:18:00 -
TMMOB PKK'ya ödül verdi, Kılıçdaroğlu tüy dikti!

Türkiye’deki birçok sokak olayında ön saflarda yer alan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, terör örgütü PKK’nın televizyon kanalı Jin TV'yi 'Basın Ödülü'ne layık görmüştü.

PKK kanalına ödül

Dün gece Ankara'daki Erimtan Müzesi’nde tören gerçekleştirildi. JİN TV’nin ekolojik haberler yaptığını savunan Mimarlar Odası, Hollanda’dan yayın yapan kanalda program yapan Güler Yıldız'a “Uluslararası Basın Ödülü”nü verdi.

Kılıçdaroğlu kutladı

Terör propagandası yapılan kanalın ödüllendirildiği töreni kutlamak için, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çelenk gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk sahnenin hemen yanına yerleştirildi.

Mimarlar Odası PKK kanalına verdiği ödülü savundu: Habercilikte hakikati arayanlara veriyoruz

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası'nın terör örgütü PKK'nın yayın organı Jin TV'ye verdiği ödülü savundu. Candan, 'Biz bu basın ödüllerini gazetecilikte ısrar eden gazetelere veriyoruz. Yani habercilikte gerçekten o hakikati arayanlara veriyoruz.' dedi.

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Yorumlar

Barış

Kılıçdaroğlu Tuncelili değilmi sonuçta oda kürt kökenli böyle işbirlikçi olmasıda gayet normal ödülde verir gizli pazarlıkta yapar yalanda söyler iftirada atar algı operasyonuda yapar bu zat böyle biri hesap uzmanı Kılıçdaroğlu sgk,yı nasıl batırdıysa bunlar herkesle pazarlık yapar şeytanla dahi
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