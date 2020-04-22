TMF'den gönüllü hizmet etmek isteyen motosiklet tutkunlarına teşekkür

ANKARA (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara gönüllü hizmet vermek için başvuruda bulunan motosiklet tutkunlarına teşekkür etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, tüm sosyal sorumluluk projelerinin sahibi ya da destekçisi olmak için azami çaba gösterildiği belirtilerek, "Sosyal dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde TMF ailesi olarak, sokağa çıkma yasağı uygulama günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın destekçisi olmak için 1000 gönüllü motosiklet tutkununu davet ettik. Bu davete, süre dolmadan binlerce başvuru geldi. Bütün gönüllü motosiklet tutkunlarına minnettar olduğumuzu belirtiyor, sonsuz teşekkürler ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı günlerinde gönüllü hizmet vermek isteyen motosiklet tutkunlarının listesinin İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili valiliklere gönderildiği aktarılırken, "Her il valiliğince ihtiyaç duyulması halinde gönüllü motosiklet kullanıcıları aranmak suretiyle göreve davet edileceklerdir. Dünya için olduğu gibi ülkemiz için de bu zor günlerin bir an evvel bitmesi umudu ve duasıyla tüm motosiklet ailesine tekrar sonsuz teşekkür ediyoruz." denildi.



