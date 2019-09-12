TMB'den faiz indirimi değerlendirmesi

ANKARA (AA) - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, "Konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesini, Merkez Bankasının 25 Temmuz ve ardından bugün aldığı faiz indirimi kararlarının izlemesi sektörümüz açısından son derece olumludur." dedi.

Yenigün, yazılı açıklamasında, Merkez Bankasının politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son dönemde küresel ve yerel bazda yaşanan ekonomik zorlukların konut talebinde daralmaya ve beklenmedik bir arz fazlasına neden olduğuna dikkati çeken Yenigün, "Süren konut ihtiyacına rağmen satışlardaki durgunluk, yüksek faiz nedeniyle alıcıların birikimlerini mevduatta değerlendirmesi, düşen alım gücü ve geleceğe yönelik endişelerin bir sonucu olarak açıklanmaktadır." ifadesini kullandı.

Yenigün, bu atmosferde, yatırımcı ve son tüketiciye yönelik kredi olanaklarının geliştirilmesinin daha fazla önem kazandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede son olarak kamu bankaları aracılığıyla hayata geçirilen kampanyalar ile konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesini, Merkez Bankasının 25 Temmuz ve ardından bugün aldığı faiz indirimi kararlarının izlemesi sektörümüz açısından son derece olumludur."



