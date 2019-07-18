TMB Başkanı Yenigün AA Ekonomi Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Türk müteahhitlerin geçen sene yurt dışında 20-21 milyar dolarlık sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Bu da iyi bir rakam. Bu sene en az 20 milyar doları yakalarız diye düşünüyoruz." dedi.

Yenigün, AA Ekonomi Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri açısından 2002-2003 döneminde yıllık 4-5 milyar dolar civarında olan işlerin, 2012-2013 yıllarında 30 milyar dolarla en yüksek noktaya ulaştığını anlatan Yenigün, 2013'ten sonra yurt dışında inşaat çalışmalarında düşüş yaşandığını söyledi.

Emtia fiyatları ile iş yapılan bazı ülkelerdeki savaşların bu düşüşte etkili olduğunu aktaran Yenigün, şunları kaydetti:

"Yurt dışında geçen sene 20-21 milyar dolarlık sözleşme imzaladık, bu da iyi bir rakam. Bu sene en az 20 milyar doları yakalarız diye düşünüyoruz çünkü en önemli pazarlarımızdan Rusya ile yaşadığımız uçak krizinden önce 5-6 milyar dolarlık sözleşme yapıyorduk. Bir dönem yapamadık. Şimdi Rusya ile ilişkilerimiz yeniden başladı, geçen sene 4,6 milyar dolara çıktı. Rusya'da tek sıkıntı oraya dışardan kredi götürmek. Onun dışında Rusya'da işlerimiz çok iyi. Ruslarla beraber çalışmaya alıştık. Onlar da bizi tercih ediyorlar. Nedeni ise diğer ülkelere göre hem kaliteli hem hızlı hem de daha ekonomik işler yapıyor olmamız."

Son dönemde Özbekistan ile yaşanan olumlu siyasi ilişkilerin, ekonomik yakınlaşmaları da beraberinde getirdiğini kaydeden Yenigün, bu bölgenin yurt dışı müteahhitlik hizmetleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Yenigün, Irak'ın da çok önemli pazar olduğunu ancak yaşadığı iç karışıklar nedeniyle maddi sıkıntıya girdiğini anımsatarak, siyasi ilişkilerin iyi olmasından dolayı bu ülkede rahat iş yaptıklarını belirtti.

- "Bizim işlerimiz siyasi ilişkilerle paralel gidiyor"

Libya'daki müteahhitlik işlerinin, bu ülkede yaşanan iç karışıklıklara kadar iyi olduğunu dile getiren Yenigün, "Libya ile 19 milyar dolarlık sözleşmemiz vardı. Bizim orada 1,5 milyar dolar hak edişimiz vardı, alamadık. 1,5 milyar dolara yakın makina parkımız helak oldu. Bir de 1,7 milyar dolarlık teminat mektubumuz takıldı ve firmalarımız yılda 50 milyon dolar teminat mektubu komisyonu ödediler." dedi.

Yenigün, Suriye ile Türkiye'nin 900 kilometre sınırı olduğuna dikkati çekerek, "Her türlü elemanımızı, malzememizi, işçimizi, mühendisimizi götürerek orayı çok güzel inşa edebiliriz. Siyasi tablo da bizim için önemli. Şu anda Irak ile ilişkilerimiz iyi olduğu için iş yapabiliyoruz. Suriye ile şu anda iyi değiliz. Suriye'de ne olacağını ben de merak ediyorum. Orada Rusya da ABD de iş alırsa alsın, bize ihtiyacı olacak. Bizim işlerimiz siyasi ilişkilerle paralel gidiyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki ticareti 25 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştığını anımsatan Yenigün, bu hedefe ulaşılmasına katkı sağlamak için bir rapor hazırladıklarını kaydetti.

Yenigün, Türk inşaat firmalarının yıllardır ABD firmalarıyla Afganistan'da, Afrika ülkelerinde iş yaptığına işaret ederek, ortak iş yapılması için siyasi ilişkilerin iyi olması gerektiğini vurguladı.

Yenigün, Güney Amerika ülkeleri, Hindistan, Malezya gibi yeni pazarlara açılmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

(Bitti)