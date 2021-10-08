TL'ye operasyon! Yalan haber ortalığı karıştırdı

Dün 8.86 liraya kadar gerileyen dolar güne 8.90 liranın hemen üzerinde başladı ve gün ortasında rekor seviyeye çıkarak 8,97 TL'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolardaki bu ani yükselişin nedeni ise Reuters ajansı tarafından ortaya atılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB Başkanı'ndan soğuduğu yönündeki haberler üzerinde TL'de yaşanan dalgalanma oldu.



Yalan haber piyasayı karıştırdı

Reuters'ın ortaya attığı ve yalan olduğu orta çıkan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun faizleri yeteri kadar hızlı indirmediği için görevden alabileceği" iddiası Türk Lirası'nın dolar karşısında ani bir değer kaybı yaşamasına ve 8,97 TL ile kurun rekor seviyeye çıkmasına neden oldu.

Öte yandan ABD'de 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi yaklaşık 3.5 ayın zirvesine çıktı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de yüzde 0.3 artışla 94 puanın üzerine tırmandı.