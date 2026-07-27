Kızgın yayla güneşi atında halaylı süt mesaisi: Berivanların Bakan Yumaklı’dan bir dileği var
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki berivanlar (süt sağan kadınlar), kavurucu sıcaklara ve zorlu coğrafi şartlara rağmen yaylalardaki koyun sağım mesaisini aralıksız sürdürüyor. Günün en sıcak saatlerinde bir araya gelerek önce moral halayı çeken kadınlar, ardından kızgın güneş altında yaklaşık bin 500 koyunun sağımını gerçekleştiriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslenen Berivanlar, sağım alanlarına gölgelik yapılması talebinde bulundu.