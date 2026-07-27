Kızgın yayla güneşi atında halaylı süt mesaisi: Berivanların Bakan Yumaklı’dan bir dileği var

Yayla alanında ağaçlık ve gölgelik bir alanın bulunmadığına dikkat çeken Şükran Çakmak ise yetkililere çağrıda bulunarak, "Her gün sabahın ilk ışıklarıyla buraya geliyoruz. Yaklaşık 30 kadınla bu meşakkatli süreci yürütüyoruz. Sığınabileceğimiz tek bir ağaç bile yok. Yetkililerimiz sesimizi duyar ve buraya gölgelik inşa ederse hem yaşlılarımız rahat eder hem de bizler çok mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.