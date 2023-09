TL ile değil sterlinle satılıyor! Yüzlerce kişi oradan ev almaya başladı!

Son dönemde dünya gayrimenkul sektöründe oldukça revaçta olan lokasyonlardan biri haline gelen Kuzey Kıbrıs, yatırımcısına sunmuş olduğu fırsatlarla göz dolduruyor. Ada ülkesi olması nedeniyle sınırlı topraklara sahip olan, bu nedenle de arzın talebe cevap veremediği KKTC, bu özelliğiyle arz-talep dengesini kendi lehine çevirmiş durumda. Aynı zamanda bölge, yüksek öğrenim ve turizm sektörlerine dayanan ekonomisiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Gayrimenkul piyasasının İngiliz Sterlin’i üzerinden işlem gördüğü ülke, yabancı yatırımcının en çok tercih ettiği bölgeler arasında ilk sıralarda bulunuyor.

Geçen yıl kaç konut satıldı?

Geçen yıl 10 bin konutun satıldığı KKTC’de gayrimenkul piyasası toplamda 400 milyon sterlini buluyor. Ortalama konut fiyatlarının 90 bin sterlinden başladığı bölgede metrekare fiyatları ise 2 bin ila 4 bin sterlin arasında değişiyor. Özellikle yeni konut projelerin kiralarının 800 sterlinden başlaması bölgedeki emlak amortisman süresinin kısalmasına sebep olduğu gibi aynı zamanda bölgedeki konutların döviz üzerinden kiralanması da yatırımın geri dönüşünü hızlandırıyor.

Yatırımcının ilgisi artıyor

The Best Invest CEO’su Dara Altunyay, “Türk yatırımcının yurt dışına yatırım yapma ilgisi, döviz ile kira alma motivasyonu sayesinde her geçen gün artıyor. Bu ilginin sonucunu özellikle KKTC’de rahatlıkla gözlemliyoruz. Normalde bir gayrimenkulün amortisman süresi 18/20 yıl iken Kuzey Kıbrıs’ta bu rakamın 10/12 yıla kadar indiğini görebiliyoruz. Yıldan yıla hem kira gelirinin hem de mülk değerinin arttığı bölgenin sağlamış olduğu bu avantaj pek çok Türk ve yabancı yatırımcının ilgisini çekiyor” yorumun yaptı.