  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Devlet nerede” diyenler nerede? Suç ortakları ‘Ahbap’larını çabuk sattı! Yılmaz Özdil'den CHP yönetimine sert eleştiri: "Gerçek CHP'lileri böcek gibi ezdiler" Epstein'e Kabe örtüsü hediye edip üstüne basmışlardı! BAE'li iş adamına yeni görev Bakan Gürlek duyurdu: Yıllar önce işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı ABD'nin 'derin' ismi konuştu: “Bölgenin hakimi Türkler olmalı, İsrail’e ihtiyacımız yok” İran'ın şah damarı bombalandı: ABD füzeleri Hürmüzgan'ı vurdu! CENTCOM resmen duyurdu: İran’a yönelik 7 gecelik ağır saldırı Karahasanoğlu'ndan Cumhuriyet'e: Gazetecilik mi, algı operasyonu mu? Cumhuriyet'in kapısı da çalınır! Milyar dolarlık sektöre şafak operasyonu! 5 dev ajansa şok baskın! Yazıcıoğlu soruşturmasında korkunç itiraf geldi!
Yerel TKP/ML üyesi terörist enselendi
Yerel

TKP/ML üyesi terörist enselendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
TKP/ML üyesi terörist enselendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalanan TKP/ML terör örgütü şüphelisi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheli terör örgütü TKP/ML üyesi olduğu iddiasıyla yakalandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dokümana el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Pensilvanya'daki in çöktü! Teröristbaşının ölümünün ardından FETÖ'de büyük kavga patlak verdi!
Pensilvanya'daki in çöktü! Teröristbaşının ölümünün ardından FETÖ'de büyük kavga patlak verdi!

Gündem

Pensilvanya'daki in çöktü! Teröristbaşının ölümünün ardından FETÖ'de büyük kavga patlak verdi!

Terör örgütü DEAŞ operasyon
Terör örgütü DEAŞ operasyon

Gündem

Terör örgütü DEAŞ operasyon

Oyuncu Metin Yıldız da Ahbap'a patladı! Teröristten farksız terörle yargılansın!
Oyuncu Metin Yıldız da Ahbap'a patladı! Teröristten farksız terörle yargılansın!

Gündem

Oyuncu Metin Yıldız da Ahbap'a patladı! Teröristten farksız terörle yargılansın!

30 ilde terör örgütü DEAŞ’a demir yumruk: Onlarca gözaltı var
30 ilde terör örgütü DEAŞ’a demir yumruk: Onlarca gözaltı var

Gündem

30 ilde terör örgütü DEAŞ’a demir yumruk: Onlarca gözaltı var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23