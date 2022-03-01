TKİ’den sınav duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. Yazılı sınavlardan Hukuk ve Muhasebe grubu klasik, diğerleri test usulünde olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısının iki katı kadar sayıda aday, yazılı sınav başarı puanı sıralamasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınavlar, aşağıdaki konulardan yapılacaktır.

a) HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku (Genel Esaslar)

b) İKTİSAT: Para, Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir, İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim

c) MALİYE: Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Bütçe Teknikleri, Genel, Katma, Özel ve Özerk Bütçeler

d) MUHASEBE: Genel Muhasebe, Bilanço Analizleri ve Teknikleri

e) MATEMATİK: Matematik, Ticari Hesap

f) YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.

Sınava başvurular 28.02.2022 günü başlayıp, 11.03.2022 günü 23:59’da sona erecektir. Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklardır. 12.03.2022 günü 00:00’dan sonra sisteme yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız