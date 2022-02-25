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Ekonomi TKİ’den Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Ekonomi

TKİ’den Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Merkez Teşkilatı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 7. dereceden Müfettiş Yardımcıları alacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 14:01:00 -
TKİ’den Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre sınava başvurular 28.02.2022 günü başlayıp, 11.03.2022 günü 23:59’da sona erecektir. Adaylar başvurularını, e-devlet üzerinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklardır. 12.03.2022 günü 00:00’dan sonra sisteme yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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