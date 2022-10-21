TKİ, personel hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 15.11.2022 tarih ve saat 14:00’de TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü- Eğitim (Toplantı) Salonu - Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim Bodur Cad. No : 206 Çan/ÇANAKKALE’de yapılacak. İhale kapsamında ÇLİ Müdürlüğü Açıkocak sahasında bulunan su tulumbalarının 4 (dört) elektrikçi usta, 3 (üç) tamir bakım usta, 14 (ondört) meslek işçisi olmak üzere toplam 21 (yirmibir) personel ve 12 ay süre ile çalıştırılması ve çalışma devamlılığının sağlanabilmesi ve tüm su tulumbalarının kurulması ve devreye alınması, tulumba ve drenaj sisteminde yapılması gereken tüm işler hizmeti alınacak. İşe başlama tarihi 01.01.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023.

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