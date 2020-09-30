TKGM | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü pek çok işlemi vatandaşların hizmetine online olarak sunuyor. Koronavirüs salgını sebebiyle TKGM web işlemlerine ilgi arttı. Peki, internetten tapu randevusu nasıl alınır?

Web tapu randevu alma

Tapu işlemleri için TKGM’den randevu almak gerekiyor. Bunun için TKGM internet sitesi veya uygulamayı tercih edebilirsiniz. Tapu randevusu alırken HES kodu almayı da ihmal etmeyin. Çünkü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde işlem yaptırabilmek için HES kodu alınması gerekiyor.

TAPU RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Telefonla tapu randevusu ol

Tapu randevusunu almak isteyenler dilerlerse randevu işlemlerini telefondan yapabilir. ALO 181 çağrı merkezini arayarak telefonla tapu randevusu alabilirsiniz.

Tapu randevusu için Hes kodu

Tapu randevusu alanlara Hes kodu almaları yönünde çağrı yapılıyor. Çünkü kamu kurum ve kuruluşlarında Hes kodu olmadan işlem yapılmıyor. Tapuda işlem yaptıracak olanlar HES kodunun nasıl alınacağını merak ediyor.

Hes kodunu akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Hayat Eve Sığar uygulamasından kolaylıkla alabilirsiniz. Ayrıca e devlet üzerinden de HES kodunuzu alabilirsiniz.

Akıllı telefonu olmayanlar ise kodlarını SMS ile alabilir. Mesaj bölümüne TC kimlik numaranız ve kimlik seri numaranızın son 4 hanesini yazın. Mesajınızı 2023’e gönderin. Hes kodunuz SMS olarak telefonunuza gelecek.

E devlet ya da sms ile Hes kodu almak istemeyenler Alo 199 vatandaş etkileşim merkezini arayabilir.

E DEVLETTEN HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Web tapu sorgulama

TKGM internet sitesi ya da e devlet üzerinden gerekli bilgileri girerek tapu sorgulama işlemlerinizi hızlıca yapabilirsiniz.

TAPU SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Parsel sorgulama

Tapu ve Kadastro internet sitesi üzerinden parsel sorgulama işlemlerinizi son derece hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Parsel sorgula işlemini ayrıca TKGM parsel sorgulama uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

Parsel sorgulama işlemi için tıklayınız

Tapu tahsilat | E tahsilat işlemleri

Tapu ve Kadastro internet sitesi üzerinden e tahsilat işlemlerinizi yapmanız mümkün.

E TAHSİLAT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TKGM indir

Mobil cihazlar sayesinde pek çok işlem yapılmaya başlandı. İnternet tarayıcısı üzerinden internet yapmak yerine pek çok kişi uygulamaları tercih ediyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Web tapu ve Parsel Sorgulama uygulamaları bulunuyor. Söz konusu bu uygulamaları Play Store ya da App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.