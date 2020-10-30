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Ekonomi TKBB'den İzmir’de deprem felaketinden etkilenen banka müşterilerine yönelik açıklama
Ekonomi

TKBB'den İzmir’de deprem felaketinden etkilenen banka müşterilerine yönelik açıklama

TKBB, İzmir ilinde meydana gelen deprem felaketi sonrası birlik üyesi bankalara, ödeme güçlüğü çeken müşterilerden gelecek yeniden yapılandırma, vade uzatımı gibi taleplerin imkanlar dahilinde dikkate alınarak hızlı bir şekilde yerine getirilmesini tavsiye etti

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:34:26 -
TKBB'den İzmir’de deprem felaketinden etkilenen banka müşterilerine yönelik açıklama

İSTANBUL (AA) - Türkiye Katılım Bankalar Birliği (TKBB), İzmir ilinde meydana gelen deprem felaketi sonrası birlik üyesi bankalara, ödeme güçlüğü çeken müşterilerden gelecek yeniden yapılandırma, vade uzatımı gibi taleplerin imkanlar dahilinde dikkate alınarak hızlı bir şekilde yerine getirilmesini, çek ve senetlerin ödenememesi, geri ödemelerin zamanında yapılamaması gibi gelecekte oluşabilecek sorunların değerlendirilmesinde mücbir sebep halinin dikkate alınmasını tavsiye etti.

TKBB'den yapılan açıklamada, TKBB Yönetim Kurulu 30 Ekim tarihli toplantısında, İzmir ilinde meydana gelen deprem felaketi sonrası, afetten etkilenen vatandaşlara destek olunması ve bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi konularının görüşüldüğü ve takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki bazı kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede kaynaklarımız dikkate alınarak, birliğimiz üyesi bankalarımıza, finansal hizmetlerin aksamadan sürmesi için tüm dağıtım kanallarımızdan kesintisiz hizmet sağlanması, fon kullandırım taleplerinin banka kaynakları ve diğer şartlar çerçevesinde hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, vade, kar oranı ve teminatları konusunda esnek bir yaklaşım sergilenmesi, ödeme güçlüğü çeken müşterilerimizden gelecek yeniden yapılandırma, vade uzatımı vb. taleplerinin imkanlar dahilinde dikkate alınarak hızlı bir şekilde yerine getirilmesi, çek ve senetlerin ödenememesi, geri ödemelerin zamanında yapılamaması gibi gelecekte oluşabilecek sorunların değerlendirilmesinde mücbir sebep halinin dikkate alınması tavsiye edilmiştir. Zor zamanlardaki sorunları aşmanın yolunun birlik ve beraberlikten geçtiği bilinci ile hareket etmeye çalıştığımızı vurgulayarak kamuoyunu saygı ile bilgilendiririz."

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