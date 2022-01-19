Tiyatronun kralını oynuyorlar!

İstanbul'daki projeler için borçlarda yasal sınırı aşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümetin metro hattını engellediğini söylemesine oyuncu Fırat Tanış tepki göstermişti.

"Muhalefeti böyle iktidarını siz düşünün”

Oyuncu Fırat Tanış da, Twitter hesabından İmamoğlu'nun konuşmasını paylaşarak İBB Başkanı'nı şu sözlerle sert bir şekilde eleştirmişti:

Fırat Tanış İmamoğlu'nun hedef alarak, "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün." sözleriyle tepki göstermişti.

Tiyatronun yeni perdesi sosyal medya üzerinden sahnelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tiyatrosunda bugün yeni bir perde açıldı. Sanatçılardan özür dileyen İmamoğlu oyuncu Fırat Tanış’la sosyal medya üzerinden oyunun farklı versiyonlarına ilişkin karşılıklı çıkışlar yaptılar.

CHP’li Ekrem Özür diledi

Tanış’ın tepkisi sonrası İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunarak sanatçılardan özür diledi. İmamoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“Tiyatro sanatçısı Fırat Tanış eleştirisinde haklı. Bugünkü açıklamamda İstanbul’daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken ‘Tiyatro yapıyorlar’ dememem gerekirdi. Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim.”

Tanış ‘teşekkür’ etti, İmamoğlu ‘beraberiz’ dedi

Özür üzerine Tanış “Sayın @ekrem_imamoglu gün içinde bir düzenbazlığı anlatırken ‘tiyatro’ sözcüğünü kullanmıştı. Eleştirmiştim. Haklı bulduğunu, özür dilediğini yazmış. Zarafeti için kendisine teşekkür ederim” açıklamasını yaptı. İmamoğlu mesaja “Beraberiz” diye yanıt verdi.





