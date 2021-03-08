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Medya Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin hakkında endişelendiren açıklama
Medya

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin hakkında endişelendiren açıklama

TRT1'de ekranlara gelen Seksenler dizisinde Fehmi karakterini oynayan Rasim Öztekin'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 15:59:00 -
Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin hakkında endişelendiren açıklama

Tiyatro ve sinema oyuncusu 62 yaşındaki Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde fenalaştı. Kalbi duran Öztekin, Kadıköy’de bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öztekin’in sağlık durumu ile ilgili hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Hayati tehlikesi bulunuyor'

"Sayın Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde evinde fenalaşması üzerine eşi tarafından ilk müdahalesi yapılarak 112 ekiplerimize haber verilmiş. 112 ekipleri tarafından yerinde müdahalesi yapılan hasta en yakın Beykoz Devlet Hastanesi’ne götürülmüş. Beykoz Devlet Hastanesi’nde ek müdahaleleri yapılan hastanın kardiyak durumunun stabilleşmemesi üzerine hastanemiz ile kontağa geçildi ve hastanemize getirildi. Dün öğlen saat 15.30 sıralarında hastanemizin acil servisine getirilen, daha önceden kardiyak problemleri nedeni ile tedavi alan hastayı acilen ameliyata aldık. Ameliyathanede yapay kalp destek cihazı, geçici kalp destek cihazı ekmo dediğimiz cihazı bağladık. Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır."

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Yorumlar

Putsavar

CAHAPELİLERİ MANŞET YAPMASAK.SIKILDIK VALLAHİ.TAKDİRİ İLAHİ ALACAK NEFESİ VARSA YAŞAR YOKSA GÖMERİZ GİDER.
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