Tiyatro sanatçısı Münir Özkul kabri başında anılacak
Tiyatro sanatçısı Münir Özkul, vefatının 1. yılında Bakırköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yad edilecek11 Ocak 2019 Cuma 14:57
Tiyatro sanatçısı Münir Özkul, vefatının birinci yılında Bakırköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.
Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenecek tören, 5 Ocak'ta saat 13.30'da başlayacak.
Törene, sanatçının ailesinin yanı sıra sanatçı dostları ve sevenleri de katılacak.
Özkul, 5 Ocak 2018'de 93 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
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