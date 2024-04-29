Titanic'ten çıkarılan saat rekor fiyata satıldı! Duyanlar inanamadı

Dünya'nın en ünlü batık gemisi olan Titanic'ten çıkarılan altın saat İngiltere'de bir müzayede rekor fiyata satıldı.

İşadamı John Jakob Astor'a ait olan saat istenen fiyatın altı katına 900.000 £'a (1.127.637,00 ABD) satıldı. Müzayedeci Andrew Aldridge toplam maliyeti "dünya rekoru" olarak nitelendirdi.

Daha önce rekor kemana ait

Titanik eseri için daha önce ödenen en yüksek miktar, yine 900.000 £'a satılan bir keman içindi, ancak o zamanki vergiler ve harçlarla birlikte bu rakam 1,1 milyon £'a kadar çıkıyordu.

Bu, saatin artık gemiden tek bir ürün için şimdiye kadar ödenen en yüksek miktar olduğu anlamına geliyor.

Titanic'e ne olmuştu

Titanik, 14 Nisan 1912 gecesi Southampton'dan New York'a doğru seyrederken Kuzey Atlantik'te bir buzdağına çarptı. 1.500'den fazla can kaybıyla battı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Felaket, denizcilik tarihinin en kötü şöhretli felaketlerinden biri; kitaplara, oyunlara, şarkılara ve Hollywood filmlerine ilham kaynağı oldu.