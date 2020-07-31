TİSK Başkanı Akkol: "Kısa çalışma ödeneğinin bir ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

ANKARA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Kısa çalışma ödeneğinin bir ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, kısa çalışma ödeneğinin bir ay daha uzatılması kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatarak bu kararın çalışma hayatı için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasının işletmeleri yeni normale hızla ulaştıracağını ifade eden Akkol, şunları kaydetti:

"Salgının ilk gününden itibaren hepimizin ortak gayesi başta tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak ve sonrasında da toparlanmaya, istihdama ve yeniden yapılanmaya odaklanmak oldu. Ortak akılla milletimize ve tüm taraflara fayda sağlayacak çözümleri birlikte üretmek için çalıştık. Salgının başlamasının hemen ardından hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği uygulaması, işletmelerimize destek oldu, istihdamımızı korumamızı sağladı. Bugün de kısa çalışma ödeneğinin bir ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İnanıyoruz ki kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi, normalleşmeye yeni başlayan işletmelerimizde çalışanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın istihdamının korunması ve devamı için faydalı olacaktır."