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Tırpanla ot biçip taş kaldırarak halter şampiyonalarına hazırlanıyor

Halterde dünya üçüncülüğü, Avrupa'da dereceleri ve Türkiye'de rekor kırarak birçok şampiyonluğu bulunan milli halterci Arif Koç, hayalindeki dünya şampiyonluğuna ulaşmak için tırpanla ot biçip, ağırlık olarak taş kaldırarak yarışmalara hazırlanıyor - Milli halterci Arif Koç:"Büyükler Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyorum. İmkanlar olmadığı için iyi bir şekilde hazırlık yapamıyorum, bazen köyde bazen şehir merkezideki spor salonunda antrenman yapıyorum"- "Köyde ağırlık kaldırıyorum ki vücut dengem bozulmasın. Ağırlık olarak taşları ve araba tekerleklerini kaldırarak formumu korumaya çalışıyorum"

20 Ağustos 2019 Salı 11:18
Tırpanla ot biçip taş kaldırarak halter şampiyonalarına hazırlanıyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Türkiye'ye uluslararası müsabakalarda önemli başarılar kazandıran Ağrılı milli halterci Arif Koç, formunu korumak için köyünde tırpanla ot biçip taş ve araç lastiği kaldırarak şampiyonalara hazırlanıyor.

Ağrı merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Uçarkaya köyünde yaşayan Arif Koç, sokakta simit satarken "Sokaktan 2016 Olimpiyatlarına" projesi kapsamında halterle tanıştı.

15 yıllık halter hayatına sayısız başarı sığdıran ve antrenörü Muhlis Akbaş'ın gözetiminde hazırlanarak 2 defa Türkiye şampiyonu olan Koç, 2011 yılında Güney Amerika ülkesi Peru'da yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Yurt dışında katıldığı yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden Koç, sonraki yıllarda katıldığı halter yarışmalarında başarı grafiğini yükselterek halterde 6 kez Türkiye şampiyonu oldu.

Halterde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa'da da çok sayıda derecesi bulunan Koç, hayalindeki şampiyonluklara ulaşmak için şimdi köyünde çalışmaya devam ediyor.

Köyünde ailesiyle yaşayıp zaman zaman koyun güden Koç, tarlada tırpanla ot biçip araba tekerleri ve ağırlık olarak kullandığı taşlarla antrenmanlarına devam ediyor.

Köyünde hem ailesine yardım eden hem de zor şartlara göğüs gererek ilkel aletlerle çalışmalarına devam eden Koç, ev işlerinden fırsat buldukça il merkezine gelerek spor salonunda da çalışıyor.

Dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlar için azim ve kararlılıkla çalışan Koç, 2020 yılında düzenlenecek Büyükler Halter Avrupa Şampiyonası'na hazırlanarak hayallerine kavuşacağı günü bekliyor.


- "Bazen köyde bazen şehirdeki salonda antrenman yapıyorum"


Haltere küçük yaşlarda başlayan ve halterin efsane isimlerinden Naim Süleymanoğlu'nu örnek alan Arif Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halteri çok sevdiğini söyledi.

Antrenörü Muhlis Akbaş'ın gözetiminde dünya ve Türkiye'de dereceler elde ettiğini anlatan Koç, şöyle konuştu:

"Bu zorluklarla köyümden Ağrı merkeze gidip geliyorum. Evde de kimse olmadığı için aileme de yardımcı oluyorum. 2011 yılında Peru'da yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldum. Avrupa'da ikincilik madalyam var. 6 kez Türkiye şampiyonluğum var. Büyükler Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyorum. İmkanlar olmadığı için iyi bir şekilde hazırlık yapamıyorum, bazen köyde bazen şehir merkezideki spor salonunda antrenman yapıyorum. Yıldızlar, büyükler ve gençler kategorisinde hem Türkiye rekorlarım var hemde şampiyonluklarım var."


- "Dünya şampiyonu olmak istiyorum"


15 yıldır halter sporuyla uğraştığını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Köyde hayvanlarımız var, ara sıra onlara çobanlık yapıyorum. Evdeyken normal köy işleri yapıyorum, ot biçme zamanı olduğu için tarlada da çalışıyoruz. Dünya üçüncülüğüm var ama dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bütün sporcuların hedefi olimpiyattır. Ben de olimpiyatlara gidip ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı da göklerde dalgalandırmak istiyorum. Antrenörlük belgem olduğu için kendime antrenörlük yapıyorum."

Arif Koç, ulaşım zorluğu sebebiyle düzenli olarak kentteki spor salonuna gidemediği için köyde de antrenman yaptığını vurgulayarak, "Köyde ağırlık kaldırıyorum ki vücut dengem bozulmasın. Ağırlık olarak taşları ve araba tekerleklerini kaldırarak formumu korumaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:18
  1. Ağrı
  2. Dünya Şampiyonası
  3. hazırlık
  4. Milli Halterci Arif Koç
  5. tırpanla ot biçme
  6. Uçarkaya köyü

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