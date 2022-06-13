Tiroit bezi için özel içecek sayesinde şişliklere ve fazla kilolara elveda!

Tiroit beziniz gereğinden az hormon salgıladığında hipotiroidizm adı verilen durum ortaya çıkar. Bugün size vereceğimiz içecek tarifi sayesinde bu sorundan kurtulacaksınız. Metabolizmanızın hızını düzenlemenin yanında, tiroit hormonu solunum, kolestrol, kalp sağlığı, beyin fonksiyonları ve vücut sıcaklığı gibi çeşitli ve hayati konularda görev alır.

Örnek olarak; kısırlık, obezite, eklem ağrıları, damar iltihaplanması gibi sorunlar yaşıyorsanız vereceğimiz tarif sayesinde sağlıklı bir yaşam sürebileceksiniz.

Hipotiroidi Hastası Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

Saç kaybı

Depresyon

Soğuk havalarda aşırı üşüme

Hafıza kaybı

Cinsel isteksizlik

Öfke sorunları

Kabızlık

Kas krampları

Devamlı yorgunluk

Zayıf hissetme

Kilo alma

Kuru cilt

Eğer ki bu saydığımız belirtilerden birçoğuna sahipseniz, en kısa zamanda bir doktora görünmelisiniz. Bu sayede tedavinize başlayabilirsiniz.

Tiroit Hormonunu Düzenleyecek İçecek Tarifi

Malzemeler:

Çeyrek çay kaşığı limon suyu

Çeyrek çay kaşığı hindistan cevizi

Çeyrek çay kaşığı çekilmiş zencefil

1 yemek kaşığı portakal suyu

Yarım çay kaşığı tarçın

Bir bardak taze yabanmersini suyu

2 bardak su

Hazırlanışı:

Suyu bir kaba alıp kaynatın, ardından yabanmersini suyu, tarçın, zencefil ve hindistancevizini ekleyin. Sonrasında ocaktan alın ve 20 dakika kadar soğumaya bırakın. Son olarak limon ve portakal sularını ekleyin.

İster oda sıcaklığında ister soğuk olarak tüketebilirsiniz.

Bu içeceğin size faydaları ne mi olacak?

Her gün tüketmeniz halinde:

*Tiroit hormonunuz daha düzenli salgılanacak

*Metabolizmanız hızlanacak

*Kilo vermeye başlayacaksınız

*Sindirim sisteminiz daha düzenli çalışacak

*Bağışıklık sisteminiz güçlenecek

*Vücudunuzdaki şişlikler kaybolacak

*Vücudunuzdaki antioksidanlar artacak

Size bolca fayda sağlayacak bu içeceği tüketmeye bir an önce başlamalısınız. Ve sonuçları fark etmeye başladığınızda yorumlarda bize teşekkür etmeyi ve bu içeriği yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın!