Tiroid, sıklıkla bir hastalık adı olarak bilinse de aslında boğazda adem elması olarak bilinen bölgenin altında, soluk borusunun önünde yer alan bir organdır. Uzmanlar sağlıklı bir tiroid işlevini desteklemenin en etkili yollarından birinin sağlıklı beslenme olduğunu söylüyor. Peki sağlıklı tiroid için nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli?

Tiroidleri çalıştıran besinler

Selenyum, eksik olduğunda bağışıklık sistemi zayıflar ve sağlık problemlerine yol açar ve tiroidler çalışmaz. Bu nedenle selenyum içerikli besinlerin mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Peki, selenyum içeren besinler nelerdir?

Selenyum içeren besinler nelerdir?

Yulaf

Günlük lif ihtiyacının karşılanmasına yardımcı yulaf, selenyum bakımından zengin bir besin. Kolesterolün düşmesine yardımcı olan yulaf, özellikle sabahları tüketildiğinde oldukça sağlıklı. 100 gram yulafın içerdiği selenyum miktarı 34 mikrogramdır.

Mantar

Mantarın her çeşidi iyi bir selenyum kaynağı diyebiliriz. Farklı pişirme yöntemleriyle hazırlanan mantarların selenyum miktarı değişiklik gösterir. 100 gram mantar, 11,5 mcg selenyum içerir.

Pirinç

Bir fincan pişmiş uzun taneli pirinç yaklaşık 19 mcg selenyum içerir. Günlük selenyum miktarının yaklaşık yüzde 27'sini karşılar.

Kuru fasülye

Bir fincan kuru fasulye bazı önemli liflerle birlikte yaklaşık 13 mikrogram selenyum içeriyor.

Çökelek

160 gr çökelek yaklaşık 20 mcg selenyum içerir. Bu selenyum miktarı ise günlük ideal selenyum miktarının yaklaşık yüzde 30’una denktir.

Dana eti

Dana etindeki selenyum miktarı kesim tekniği ve bölgesine göre farlılık gösterir. Yuvarlak şekilde kesilen biftek yaklaşık 33 mcg selenyum içerir. Bununla beraber kıyma 18 mcg, karaciğer ise 28 mcg selenyum barındırır.

Muz

Yarım porsiyon muz, yaklaşık 2 mcg selenyum içerir. Çok fazla selenyum içermese de yoğurt veya yulaf ezmesi ile muzu birlikte tüketebilirsiniz. Böylece daha fazla selenyum alabilirsiniz.