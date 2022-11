Tiroide doğal çözüm: Tiroit fonksiyonlarını iyileştiren besinler

Tiroit fonksiyonu, metabolizmayı çalıştırmak, normal büyüme ve nörolojik gelişime yardımcı olmak için esastır. Tiroit sağlığı zarar gördüğünde, tüm vücudun kendini koruma kabiliyeti azalır. Tiroit bezi adrenal, hipofiz ve hipotalamus bezlerinin yanı sıra böbrekler, karaciğer ve iskelet kası ile iletişim kurar. Tiroit fonksiyonu yetersiz çalıştığında, vücutta yüzlerce enzimatik işlem bozulur. Dr. Sinan Akkurt troit sağlığının bozulmasına yol açan etkenleri ve troit fonksiyonlarını iyileştiren besinleri açıkladı.

Peki, tiroit sağlığının bozulmasına yol açan etkenler nelerdir? Bunların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: Ağır metal kirliliği, tarım ürünlerindeki zirai ilaç kalıntıları, bağırsak flora dengesizliği, hormonal dalgalanmalar, antibiyotikler başta olmak üzere bazı ilaçlar, yetersiz beslenme, kronik enfeksiyonlar, sigara, alkol, düzensiz uyku, kanserojen maddelere maruziyet…

En iyi bilinen sonucu kilo kaybı olan yüksek düzeyde tiroit hormonu salgılanması yani hipertiroiditten ziyade günümüzde genellikle düşük tiroit hormonu düzeyine bağlı hipotiroidit vakaları yaygındır. Hipotiroid hastalarının metabolizması yavaş çalışır. Kolesterol düzeyleri yüksek, yağ yakma yetenekleri düşüktür. Daha kolay ve hızlı kilo alırlar. Hipotiroit aynı zamanda beyin gücünü de azaltabilir.

Özel bazı besinlerin beslenme alışkanlıklarımız arasında yer almaması, troit sağlığının ve işlevselliğinin azalmasına yol açar. Yeterli ve dengeli beslenme, troit fonksiyonlarını optimum düzeyde tutabilmenin olmazsa olmazıdır.

Bunun için özellikle şu 10 besini düzenli olarak tüketmenizde yarar var:

İyot:

Kabuklu deniz ürünleri ve deniz yosunları, deniz börülcesi, yumurta, süt ve süt ürünleri, kızılcık, kaya tuzu, yeşil yapraklı sebzeler…

Tiroit fonksiyonu, T3 (triiyodotironin) ve T4 (tiroksin) tiroid hormonlarının üretilmesinde kullanılan iyot varlığına bağlıdır. Vücuttaki iyot dengesi çok kritiktir; çünkü eksikliği de fazlalığı da tiroit fonksiyon bozukluğuna yol açar. En iyi iyot kaynakları kaya tuzu, kaliteli deniz ürünleri, derin su balıkları, süt ve süt ürünleri, deniz börülcesi, kızılcık, maydanoz ve ıspanak gibi yeşilliklerdir.

Selenyum:

Sardalya, hindi, tavuk, ay çekirdeği, kuru fasulye, mercimek, kaju, mantar, ıspanak, Brezilya cevizi, kuzu ciğeri, yumurta…

Eğer ciddi bir tiroid probleminiz varsa, büyük olasılıkla selenyum alımınızda eksiklik olabilir. Selenyum eksikliği, zayıflamış bir bağışıklık sistemi, kanser ve hashimoto tiroiditi gibi hastalıklarla ilişkilidir. Yanlış beslenerek kaybettiğimiz selenyumu doğru beslenerek yerine koyduğumuzda vücudumuzun hormon metabolizması gelişir, enflamatuar tepkileri kontrol eder, tiroid hücresi ve doku hasarını onarır. En iyi doğal selenyum kaynakları brezilya cevizi ,sardalya, hindi, tavuk, ay çekirdeği, kuru fasulye, mercimek, kaju, mantar, ıspanak, kuzu ciğeri ve yumurtadır.

Hipotiroidizm teşhisi konan bireylerin selenyum ihtiyaçlarını sadece gıdalardan almaları yerine L-selenometiyonin takviyesi de almaları önerilir.

Çinko:

Organik yumurta, yabani somon balığı, sığır eti, kabak, chia tohumu, ıspanak, badem…

Çinko da tiroit hormon sentezi için gerekli olan bir eser mineraldir. Çinko eksikliği ve hipotiroidizm olan bir kadının klinik çalışmasında kuru ve pullu cilt lezyonları, saç dökülmesi, zayıflık, iştahsızlık ve olası depresyon görülmektedir. Bir ay boyunca çinko takviyesi alınmasının ardından cilt lezyonları tamamen iyileşmiş, algılanan depresyonu belirgin bir şekilde iyileşmiş ve 4 ay sonra saçları tamamen uzamıştır. Çinko bakımından zengin besin kaynakları arasında merada yetiştirilen tavuklardan elde edilen organik yumurtalar, yabani somon balığı, otlarla beslenen sığır eti, kabak ve chia tohumlarının yanı sıra ıspanak ve badem de bulunur.

Yağda çözünen vitaminler:

A, E, D ve K2

Yağda çözünen A, E, D ve K2 vitaminleri, tiroidi desteklemede kritik öneme sahiptir.

A vitamini:

Tiroit hormonlarının üretimi ve salgılanmasında rol oynar. T4'ü T3'e dönüştürmede yardımcı olur, TSH’ı (tiroid uyarıcı hormon) normalleştirir ve tiroit tarafından iyot alımına yardımcı olur. En zengin A vitamini kaynakları havuç, tatlı patates ve kış kabağıdır. Ayrıca ıspanak, lahana ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde de bulunur.

D vitamini:

Düşük D vitamini seviyeleri, hipertiroidizm ve kemik yoğunluğu kaybı riskinde artış ile ilişkilidir. D vitamini en çok somon, sardalya, yumurta sarısı, süt ve mantar gibi kaynaklardan emilir.

E vitamini:

Oksidatif stresi azaltan ve hem hipo, hem de hiper tiroidit ile ilişkili sağlıklı bir otoimmün yanıtı normalleştiren antioksidan faydalar sağlaması için E vitamini büyük önem taşır. Çiğ badem, pazı, lahana ve ıspanağın yanı sıra avokado, zeytin ve koyu yeşil yapraklı sebzelerin alımını artırmak E vitamini açısından etkili olacaktır.

K2 vitamini:

K2 vitamininin vücuttaki ideal seviyesi, tiroit sağlığı üzerinde sinerjik etkiler gösterir. K2 vitamini baskın kaynağı, fermente süt ürünleri, otla beslenen sığır eti, otlarla beslenen hayvanlardan tereyağı ve peynir, merada yetiştirilen tavuklardan elde edilen yumurtalar ve hatta turşu, kefir, kombu çayı gibi bazı fermente gıdalardır.

Demir:

Yeşillik, kuruyemiş, otla beslenen sığır eti, kinoa, mercimek…

Demir, tiroit fonksiyonlarını desteklemede kritik öneme sahiptir. Besinsel demir eksikliği, T4 ve T3 seviyelerini düşürerek tiroit hormon metabolizmasını olumsuz yönde etkiler ve T4'ü T3'e dönüştüren enzimi baskılar. Demir eksikliği ile ilişkili hipotiroidizmin, aynı zamanda sempatik sinir sisteminin daha yüksek stres hormonu seviyeleri ile sonuçlanmasına neden olduğu ya da bunlarla mücadeledeki tepkisine karşı mücadele ettiği gösterilmiştir. Yeşillik, kuruyemiş, otla beslenen sığır eti, kinoa ve mercimek gibi gıdaların tüketimi demir eksikliğini gidermeye destektir.

B vitaminleri:

Dolmalık biber, ıspanak, otlarla beslenen sığır eti, Antep fıstığı, organik yumurta, somon balığı, ton balığı...

B vitaminleri, tiroit fonksiyonlarını doğrudan etkileyebilmektedir. Günümüzde yaygın ilaç kullanımı ve şeker tüketimi B vitamini eksikliği riskini artırmaktadır.

B6 vitamini, hipotiroidizm semptomlarını tersine çevirmeye, tiroit hormonu üretimini beslemeye yardımcıdır. Otoimmün tiroit hastalıklarının semptomlarını hafifleten sağlıklı bir stres tepkisi sağlamaya yardımcı olur. B12 ve riboflavin (B2) eksikliği, tiroit hastalığı olan kişiler arasında ortak bir durumdur.

B kompleksi vitamininden zengin yiyecekleri beslenmesine eklemeniz, tiroit hastalığına bağlı semptomları azaltabilir. B12 alımının arttırılması, tiroit sağlığına zararlı gastrointestinal problemler gibi sağlık bozukluklarını iyileştirebilir. Yüksek kalitede B kompleks takviyesi almak, tiroit sağlığını iyileştirebilir ve genel canlılığı geri getirebilir.

Beslenme ile B vitamini alımınızı artırmak için dolmalık biber, ıspanak, otlarla beslenen sığır eti, Antep fıstığı, gezen tavuklardan elde edilen yumurtalar, somon ve ton balığı gibi yiyeceklere yönelebilirsiniz.

Tirozin:

Fasulye, hindi eti, yulaf, tavuk, yumurta, peynir…

Amino asit tirozin, tiroid hormonları T4 ve T3 üretmek için iyot ile ortak bir çaba içerisinde çalışır. Tirozin, tiroid hormonları için yapısal temel sağlar. Düşük tirozin seviyeleri tiroid hormonlarındaki bir azalmaya bağlıdır çoğu kez. Beyinde tirozin kaybı, kişide ilgi kaybına, daha yavaş harekete ve fiziksel sağlığın azalmasına neden olur. Kronik stres ile birlikte düşük tirozin seviyeleri, hormon üretiminden sorumlu enzimatik aktivitede bir azalmaya yol açar. Bu etkiler, hipotalamusu ve adrenal bezleri etkiler ve bu da tiroidin işlev bozukluğuna ters yönde neden olur.

Depresyon, yorgunluk ve azalmış bağışıklık belirtileri de gösteren düşük tiroid hormonlu hastalarda yapılan klinik çalışmalarda tirosinin artması stres düzeylerini, nörolojik işlevi ve daha yüksek dolaşımdaki tiroid hormon düzeylerini iyileştirmiştir. Besin takviyesi olarak alınabileceği gibi fasulye, hindi eti, yulaf, tavuk, yumurta, peynir tüketiminin artırılması da planlanabilir.

C vitamini:

Dolmalık biber, çilek, limon, brokoli, lahana, greyfurt, portakal, kivi…

Tiroid hastalığı olan bireylerde dolaşımdaki antioksidan düzeyi düşüktür. Antioksidan C vitamini, dokulardaki oksidatif stresin önlenmesi nedeniyle çok fazla tiroid hormonu üretiminden kaynaklanan travmayı tedavi eder. En iyi vitamin C vitamini kaynakları; dolmalık biber, çilek, limon, brokoli, lahana, greyfurt, portakal ve kividir. Ayrıca C vitamini takviyesi alınması da faydalıdır.

Omega-3 yağ asitleri:

Yabani somon balığı, otlarla beslenen sığır eti, balık yağı takviyeleri…

Omega-3 yağ asitleri enflamasyonu azaltmak, tiroidi desteklemek ve doku hasarına karşı koruma sağlamak için anahtardır. Günümüzde bizler genellikle omega 6 yağ asitlerini, omega-3 yağ asitlerinden çok daha yüksek miktarda içeren bir beslenme düzenine sahibiz. Bu dengesizlik tiroid fonksiyonlarını azalttığı gibi sağlımızı çeşitli yönlerden de tehdit etmektedir. Omega-3 alımındaki yetersizlik, tiroid hormon salgılarını azaltır ve hafıza ve bilişsel düşünce gibi normal beyin fonksiyonlarını bozar. Yabani somon balığı, otlarla beslenen sığır eti ve yüksek kaliteli balık yağı takviyeleri omega-3 yağ asitlerinin mükemmel kaynaklarıdır.

Tiroide doğal çözüm önerileri nelerdir?

Hipertiroidin hızlı ve fazla çalışması

Tiroid bezlerinin fazla çalışması T3 ve T4 hormonlarının yükselmesine sebep olur.

Buna Hipertiroid denir. Hipertiroid Bunlara sebep olur; Kalbin hızlı atması, kalp çarpıntısı bağırsak hareketlerinin çok olması. Bazılarında Hipertiroid islahi tetikleyebilir. Kadınlarda daha tehlikelidir çünkü kadınlarda erkeklere göre 5 kat fazla görülen hastalık.

Tiroid fazla çalıştığı için nodül oluşur.

Hipotiroid tiroidin yavaş veya az çalışması

T3 ve T4 Hormonları az üretim oluşturur tiroid bezinin az çalışması sonucu bu sebeple metabolizma az çalışır.

Bu rahatsızlığa hipotiroid söylenir. Kalp hızlı atar, kabızlık çoğalır ve bağırsak hareketleri yavaşlar. Bu hastaların en önemli sorunları ise çok çabuk kilo almaları. Kadınların %2 sinde oluşurken erkeklerin %0.1 inde görülen bir hastalıktır.

Erişkin olan Herkesin Kullanacağı bir kür tarifi tiroide, vücut ve enerjiyi arttırır, ışınımdan korur.

CEVİZ KÜRÜ TANIMI

MALZEMELER:

50 adet kadar fındık büyüklüğünde yeşil ceviz,

2 LT kadar su,

10 gr kadar tarçın,

10 Gr kadar karanfil

CEVİZ KÜRÜNÜN YAPILIŞI:

Cevizlerin dış kısmını soyun 2,5 LT suya içine atın. Suyunu her gün değiştirin acısı azalana kadar. Eczaneden alacağınız hijyenik kireçli suda bekletin.

Acısı iyice çıktıktan sonra cevizleri şeker ile kaynatın. Çatal batacak kadar yumuşadığında içine karanfil ve tarçın koyun. Her gün 2-3 tane cevizi ve 1 tatlı kaşığı suyu koyun. 3 hafta boyunca kullanın.

YEŞİL CEVİZ KÜRÜNÜN FAYDALARI

Tiroid hastalarını iyileştirir ve vücut ve beyin enerjisini yerine getirir.

Cevizin içinde fazla antioksidan olduğu için ışınımdan korunma ve ışınımı yasaklama özellikleri var. Bu kür tarifini sadece hasta olunca değil hasta olmamak içinde kullanabilirsiniz.

KULLANMADAN ÖNCE UYARI

Doktora başvurun ve cevize alerjinizin olup olmadığını kontrol ettirin. Bu yazılanlar gerçek tedavi yerine geçmez sadece bilgilendirmedir.