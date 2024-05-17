Tırnaklarını yiyenler artık 2 kere düşünecek! Bu video midenizi kaldırabilir
Sosyal medyada yayılan tırnak pisliği videosu viral oldu. Tırnaklarının arasından bir tutam kir alan adam mikroskop altında gördükleri karşısında küçük dilini yuttu.
Sosyal medyada yayılan tuhaf bilgilendirici videolara bir yenisi daha eklendi. Tırnaklarının arasından bir tutam kir alan adam bunu mikroskop altında inceledi. Tırnak arası pisliklerinden çıkanlar mide bulandırdı. Tırnaklarının arasında larvaların, parazitlerin görülmesi mide bulandırıcı olarak yorumlandı.
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