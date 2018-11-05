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Tırnaklardaki renklerin hastalıkla ilgisi var mı?

Tırnak renginin sağlıkla ilgisi var mı? Hangi renk hangi hastalığın belirtisi?

05 Kasım 2018 Pazartesi 20:19
Tırnaklardaki renklerin hastalıkla ilgisi var mı?

BEYAZ TIRNAKLAR

Tüm tırnağa uzanan yatay beyaz dalgalanmalar birden fazla tırnakta görülebilir. Bunun nedeni genellikle böbrek veya karaciğer rahatsızlıklarıdır. Ayrıca protein ve başka besin eksikliğinden de kaynaklanabilirler. Tırnakta oluşan kısa, beyaz ve yatay çizgilerse muhtemelen darbe sonucu oluşmuştur, zamanla kaybolur.

SARI TIRNAKLAR

Enfeksiyon veya daha ciddi bir rahatsızlık belirtisi olabilir. Ayrıca sarı tırnaklar bir mantar enfeksiyonuna da işaret ediyor olabilir. Tiroit hormonundan kaynaklanan sorunlar da tırnaklarınızın sararmasına sebep olabilir.

SOLUK TIRNAKLAR

Tırnak yatağının soluk, beyazımsı görünüşü, kansızlığın göstergelerinden biridir. Anemi denilen rahatsızlık; kırmızı kan hücresi sayısının düşüklüğü ve demir eksikliğinden kaynaklanabilir. Kan yeterince oksijen taşıyamadığı için cildin de soluk görünmesine vesile olur. Yeşil yapraklı sebzeler, hububat, kırmızı et ve yumurta sarısı gibi besin kaynaklarından yeterince demir aldığınızdan emin olun. Solgun tırnaklar aynı zamanda erken diyabet ve karaciğer bozukluğu gibi daha ciddi sağlık sorunlarının habercisidir.

TIRNAK YEME DURUMU

Anksiyete ve stres belirtisidir. Ayrıca gergin, sinirli ve sıkıntılı olduğunuzda başınıza gelmesi olasıdır. Stresten uzak durmak için gerekli tedbirlerinizi almaya bakmalısınız.

OYUKLAR VE ÇATLAKLAR

Minik göçükler ve küçük çatlamalar sıklıkla sedef hastalığına işaret eder. Kendini vücudun diğer yerlerinde de deride kırmızı, beyaz ince kabuklanmalarla gösterir. Tedavisi olan ve sık rastlanılan iltihaplı bir deri hastalığıdır.

TIRNAKLARDAKİ BEYAZ NOKTALAR

Çocuklar arasında "kaç sevgilin olacak?" şeklinde şakalara konu olsa da, uzmanlar bu noktaların kalıtımsal, yaralanma ve ağır manikür sonucu veya bilinmeyen başka sebeplerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

KIRILGAN VE İNCELMİŞ TIRNAKLAR

Tırnak uçları en hafif darbede bile çıtır çıtır kırılıyorsa, tiroit rahatsızlığından şüphe edilir. Tiroit bezi vücudun metabolizmasını, enerjisini ve büyümeyi düzenler. Tiroit hormonunun düşüklüğü kendini saç dökülmesi, kırılgan ince ve geç uzayan tırnaklar şeklinde belli eder. Fazlası ise tırnağın, tırnak yatağından ayrışmasına neden olabilir.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 20:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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