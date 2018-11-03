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Tırnakçılık şüphelisi kadın ve kadın kılığındaki erkek aranıyor

Zonguldak Ereğli'de tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 18:52
Tırnakçılık şüphelisi kadın ve kadın kılığındaki erkek aranıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerine gelen biri kadın, diğeri kadın kılığındaki erkek, oyaladıkları iş yeri sahibinden ‘tırnakçılık’ olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemiyle 100 TL’yi alarak ayrıldı. İş yeri sahibi, 100 liranın alındığını kasadaki parayı kontrol edince anladı.

Olay Müftü Mahallesi Demirciler Sokakta meydana geldi. İş yerine gelen biri kadın ve diğer kadın kığındaki erkek, iş yeri sahibinden yaptıkları 15 liralık alışveriş için 200 TL verdi. Para üstü 185 TL’yi alan kadın, kısa süre sonra alışverişten vazgeçtiğini söyleyerek para üstünü geri verdi. Para üstünü verdiği sırada paranın en altındaki 100 TL’yi el çabukluğu ile alarak yanındaki kadın kılığındaki erkeğe verdi. Kadın kılığındaki erkek parayı koynuna soktuktan kısa süre sonra yanındaki ile birlikte iş yerinden ayrıldı.



Kasadaki paraları düzeltmek isteyen iş yeri sahibi 100 TL’nin alındığını fark edince durumu polise bildirdi. 2 şüpheli aynı bölgede 5 ayrı iş yerinde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 18:52
  1. Zonguldak
  2. Ereğli
  3. Hırsızlık
  4. tırnakçılık

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