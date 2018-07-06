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Tırnakçı suçüstü yakalandı! Sabıkası şoke etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde "tırnakçılık" adı verilen yöntemlegerçekleştirilen yankesicilik yapan Nazlı P suçüstü yakalandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:00
Tırnakçı suçüstü yakalandı! Sabıkası şoke etti

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tırnakçılık" adı verilen yöntemle yankesicilik yaptığı belirlenen Nazlı P'yi düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde "tırnakçılık" adı verilen yöntemle gerçekleştirilen yankesicilik olaylarının failini belirlemek için çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yürütülen çalışmalar sonrası polis, olayların faili olduğu tespit edilen Nazlı P'yi suçüstü yakaladı.

Zanlının, Ankara, Mersin, Kocaeli, Diyarbakır, Elazığ, Balıkesir, Bursa, Konya ve Sakarya'da, 4 yankesicilik, 4 dolandırıcılık, 4 hırsızlık ve bir resmi belgede sahtecilik olmak üzere toplam 13 suçtan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan ve Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının benzer suçlardan 51 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 10:00
  1. Sakarya
  2. Konya
  3. Kocaeli
  4. Mersin
  5. Elazığ
  6. Diyarbakır
  7. Bursa
  8. Balıkesir
  9. Ankara
  10. Tırnakçı
  11. Operasyon
  12. Sabıka

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