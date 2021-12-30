Tırnak yiyenler dikkat! Prof. Dr. Serhat Fındık uyardı: Sürekli yerseniz...

Yetişkinlerde ve çocuklarda sıkça görülen tırnak yeme hastalığı, tıp dilinde onikofaji olarak tanımlanır. Tırnak yeme hastalığı, dürtü kontrol bozuklukları içinde yer alır. Kişinin çoğunlukla stres ve baskı altındayken yaptığı bu eylem, genellikle 3-4 yaşlarından sonra başlar. Sinirli kişiliğe sahip çocuklarda tırnak yeme, dişlerin çıkmaya başladığı dönemde de başlayabilir. Her üç çocuktan birinde görülen tırnak yeme hastalığı, erken ergenlik dönemine kadar sürebileceği gibi ergenlik döneminde de başlayabilir. Yapılan çalışmalar, ergenlik döneminde tırnak yeme alışkanlığının toplam ergen nüfusunun %40'ında görüldüğünü gösterir. Çoğunlukla endişe, kaygı, korku ve öfke gibi nedenlerle başlayan tırnak yeme hastalığının ergenlik döneminde artış göstermesinin sebebi, çevreden onay görememeleri olarak gösterilebilir. Ama tırnak yemek bu kadar masum bir olay değil. Profesör Doktor Serhat Fındık, tırnak yemenin çok büyük sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk olan Prof. Dr. Serhat Fındık çok çarpıcı uyarılarda bulundu.

"Sivilceleri sıkmayın"

Burun kısmında çıkan sivilcelere dokunulmaması gerektiğini ifade eden Serhat Fındık, "En tehlikeli bölge burun kısmıdır. Dokunmayı tavsiye etmiyoruz. Erken halinde sıkmamak lazım. Beyine pıhtı atabilir. Felç olunabilir" dedi.

"Tırnaklarınızı yemeyin"

Tırnakların derin bir şekilde kesilmemesi ve yenmemesi konusunda da uyaran Fındık, "Tırnaklarınızı sakın yemeyin. Parmaktan giren mikrop direk akciğere ulaşıyor. Orada apseye neden oluyor. Damarsal yolla akciğere ulaşıyor. Sonra çok ciddi enfeksiyonlara neden oluyor" ifadelerini kullandı.