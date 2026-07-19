Galatasaray Barış Alper Yılmaz'la ilgili kararını verdi
Son şampiyon Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a teklif üstüne teklif yağarken sarı kırmızılı yönetim kararını verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Son şampiyon Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a teklif üstüne teklif yağarken sarı kırmızılı yönetim kararını verdi.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta ve A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na yürüyüşünde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın geleceği için atılacak adım belli oldu.
Özellikle hızı, fiziksel gücü ve joker oyuncu özellikleriyle Avrupa'nın birçok önemli kulübünün transfer listesine giren Barış Alper Yılmaz için resmi teklifler gelmeye devam ediyor.
Ancak Galatasaray yönetiminin bu konudaki tavrı oldukça sert ve net. Cimbom'un milli futbolcuyu kesinlikle satmayacağı öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında çok kritik bir rol oynayan 26 yaşındaki futbolcu için yönetim, gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye dahi almayacak. Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kadro iskeletini korumak adına Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmakta kararlı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23