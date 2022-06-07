 Tırnak mantarından kurtulmak bu kadar basitmiş

Tırnak Mantarı Neden Olur?

Tırnak mantar enfeksiyonlarına çeşitli mantar organizmaları türleri neden olur. Bu mantar organizmaları arasında tırnak mantarına en yaygın neden olan tür, dermatofit adı verilen bir mantar türüdür. Bunun yanı sıra çeşitli maya ve küf türleri de tırnak enfeksiyonlarına neden olabilir.

Tırnak mantarı enfeksiyonu hemen her yaşta gelişebilir, ancak daha yaygın olarak yetişkinler ve yaşlılarda gözlemlenir. Bireyin yaşlanmasına bağlı olarak tırnakları kırılgan ve kuru hale gelebilir.

Tırnaklarda oluşan çatlaklar mantarların tırnağın altına veya ara katmanlarına girmesine izin verir. Mantar, tırnak enfeksiyonunun gelişmesinde ayaklarda kan dolaşımının azalması ve bireyde gözlemlenen zayıflamış bağışıklık sistemi gibi diğer faktörler de rol oynayabilir.

Ayak tırnağı mantarı enfeksiyonu aynı zamanda sporcu veya atlet ayağı adı verilen ve ayakta görülen mantarın tırnağa atlaması ile de görülebilir. Bir başka kişiden tırnak mantarı enfeksiyonu kapmak göreceli olarak daha nadir gerçekleşse dahi, görülen bir durumdur.

Daha yaşlı bireyler, kan dolaşımı yavaşlamış bireyler, mantarlara uzun süre maruz kalan bireyler, yavaş büyüyen tırnakları olan bireyler, yoğun olarak ayakta terleme görülen bireyler, sporcu ya da atlet ayağı enfeksiyonuna sahip bireyler, yüzme havuzları, spor salonları ve duş odaları gibi nemli ortak alanlarda çıplak ayakla yürüyen bireyler, ciltte veya tırnakta küçük çaplı yaralanma geçiren bireyler ile sedef hastalığı, diyabet, dolaşım veya bağışıklık sistemi sorunları gibi durumlara sahip bireylerin ayak mantarı geliştirmesi riski daha yüksektir.

Tırnak Mantarı Belirtileri Ve Tipleri Nelerdir?

Tırnak mantarının belirtileri arasında kalınlaşmış, doğal rengini kaybederek beyaz, sarı veya kahverengi tonlarına kadar renk değişimi geçirmiş, kolay dağılan, kırılgan, ufalanmış veya pürüzlü, normal şeklinde bozulma görülen tırnaklar yer alır.

Bunların yanı sıra bireyin tırnağının altında koyu renkli, genellikle hafifçe kötü kokan döküntü birikimi görülebilir. Her ne kadar tırnak mantarı yaygın olarak ayak tırnaklarında görülse dahi, bazı vakalarda ellerde de görülebilir.

Sağlıklı hijyen alışkanlıklarının işe yaramadığı, tırnağın renginin değiştiği alanın giderek genişlediği, tırnağın kalınlaştığı veya deforme olduğu vakalarda bireyler doktora gelmeli ve tıbbi yardım almalıdır. Bunun yanı sıra diyabet, yani şeker hastalığı olan bireyler tırnak mantarı geliştirmeleri durumunda mutlaka bir doktora görünmelidir.

Tırnak mantarından kurtulmak bu kadar basitmiş

Tarçını çeşitli içeceklerimizde ve bazen de yemeklerimizde keyifle kullanıyoruz. Ya daha fazlası olduğunu söyleseydik?

Tırnak mantarından tarçınla nasıl kurtulunur açıklıyoruz.

Tırnaklarınızın sararmasına sebep olan mantar hastalığını tedavi eder. Tek yapmanız gereken tarçın yağını mantar bulaşmış olan tırnağa günde 2 kez damlatmak. Ayrıca ayaklarınızı sıcak tuzlu suya sokup suya birkaç damla tarçın yağı damlatabilirsiniz. Bu kadar basit!

Tarçının sağlığa faydaları

-Kan şekerini düzenler.

-Diş ve diş eti sağlığınızı iyileştirir. Tarçınlı sakızlar ve şekerler elbet görmüşsünüzdür. İki kere düşünmeyin ve abartıya kaçmayarak tüketin. Dişlerinize ve diş etlerinize oldukça faydalı bir şey yapıyor olacaksınız.

-Geçmeyen öksürüğünüz, soğuk algınlığınız ve ağrıyan boğazınız için şurup içmekten ve ilaç kullanmaktan sıkıldınız değil mi? İlacınız tarçın çayı. Günde birkaç kez tüketin ve birkaç güne tüm sorunlarınızdan kurtulmuş olacaksınız. Bağışıklık sisteminiz güçlenecek ve kolay kolay hasta olmayacaksınız.

-Sınav döneminde bir öğrenci misiniz? Veya sürekli bir şeyleri hatırlamanız gerekiyor ve hafızanız sizi yarı yolda mı bırakıyor? Üzülmeyin. Tek yapmanız gereken tarçın tüketimini arttırmak. İster yağ formunda ister çay olarak veya başka şekillerde. Bu sayede daha iyi odaklanacak, hafızanızı güçlendirecek ve daha kolay öğreneceksiniz.