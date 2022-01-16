Tırnak mantarından kurtulmak bu kadar basit

Tırnak mantarı, ya da diğer adıyla onikomikoz, bireyin el veya ayak tırnaklarının uç kısmının hemen altında beyaz veya sarı bir nokta olarak başlayan ve yaygın olarak görülen bir mantar enfeksiyonudur.

Ayak tırnak mantarı nasıl geçer?

Tarçın tırnaklarınızın sararmasına sebep olan mantar hastalığını tedavi eder. Tek yapmanız gereken tarçın yağını mantar bulaşmış olan tırnağa günde 2 kez damlatmak. Ayrıca ayaklarınızı sıcak tuzlu suya sokup suya birkaç damla tarçın yağı damlatabilirsiniz.

Tırnak mantarı en kısa sürede nasıl geçer?

Eşit miktarda su ve elma sirkesini karıştırın. Enfekte tırnağı bu solüsyonda günde 20 ila 30 dk bekletin. Günlük yapılırsa, enfeksiyon birkaç hafta içinde geçmelidir. Çay ağacı yağı ve kekik yağı hem doğal antiseptiktir.

Ayak tırnak mantarı nasıl geçer?

Mantardan etkilenen tırnakları veya ayak tırnaklarını suya tamamen sokun ve yaklaşık 20 ila 30 dakika boyunca ıslatın. Bölgeyi emici bir havlu ile kuru tutun. Tam iyileşme için çare en az iki ay boyunca günde iki kez tekrarlayın. Doktor tavsiyesi ile ayak mantar spreyi deneyebilirsiniz.

Tarçının faydaları nelerdir?