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Kadın - Aile Tırnak batması! Evde bakım ile tek tek çözeceğiz: Sadece 1 litre sıcak su ve tuz ile önüne geçin! Bunu yapın
Kadın - Aile

Tırnak batması! Evde bakım ile tek tek çözeceğiz: Sadece 1 litre sıcak su ve tuz ile önüne geçin! Bunu yapın

Yeniakit Publisher
2024-03-17 10:31:00 - 2024-03-17 10:52:00
Tırnak batması! Evde bakım ile tek tek çözeceğiz: Sadece 1 litre sıcak su ve tuz ile önüne geçin! Bunu yapın

Genel olarak baş parmaklarda görülen tırnak batması tek tarafta veya iki tarafta görülür. Özellikle her insanda olacak bir durumdur. Fakat tedavisi de bir o kadar kolaydır. Tırnak batması tedavi edilmediği takdirde acı ve sızılı zamanlar yaşanmaya başlanır. Batmanın devam etmemesi için ilk önce nedenlerini öğrenip nedenlerinden uzak durmak gerekir. Tırnak batmasının tedavisi için yazının devamını okuyun… Çözümü tek tek açıklıyoruz. Sorunu azaltın hastalıkların önüne geçin.

Belirtileri; tırnaklarda ağrı, kızarıklık, şişme, akıntı, enfeksiyon, hassasiyet, ısı artışı gibidir.

Tırnak Batması Neden Olur?

Tırnakları çok kısa kesmek.
Dar ayakkabı ve dar çoraplar giymek.
Kavisli olan ayak yapısına sahip olmak.
İyi yapılmayan manikür ve pedikür yapılması.
Ayak tırnağının yaralanması.
Şişmanlık.
Mantar enfeksiyonu olması.
Darbelere maruz kalmak.
Hamilelik ve doğum sonrası dönemler.

Tırnak Batmasının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

1 litre sıcak suyun içerisine yarım su bardağı kadar kaya tuzu ilave edin. Bu suyun içerisine ayaklarınızı koyun ve 20-30 dakika boyunca bekletin. Ayrıca bu uygulamayı her akşam uygulamaya çalışın. İsteyen tuz yerine papatya, ceviz yaprağı, incir yaprağı, çam yaprağı da tercih edilebilir.

Banyo yapıldıktan sonra bir pamuğu tuzlu suyun içerisine batırın ve tırnağı birazcık kaldırın ve arasına koyun. Bu sayede tırnaktaki iltihabın çekilmesine yardımcı olur.
Ayrıca incir yaprağın sütünü bir pamuğa sürün ve tırnağın altına koyun ve taze yani yeşil inciri ikiye bölün ve tırnağa koyun ve sarın. Bu uygulamayı ara ara devam edin.
Özellikle parmakları ve tırnakları temiz tutun.
Temiz çorap giymeye özen gösterin.
Dar ve ayağınızı sıkacak ayakkabılardan uzak durun.
Ayağınızı sıkacak çorapları da giymeyin.
Ayağın özellikle kuru tutulması gerekir.
Eğer ayakta tırnak batması varsa kesmeyin uzamasını bekleyin. Uzayınca batmanın tedavisini yapın.
Ayak tırnağının altına mumlu diş ipi koymakta çok faydalıdır.
Topuk ayakkabı giyilmeye ara verilmelidir.
Sivri uçlu ayakkabılar tercih edilmelidir.

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