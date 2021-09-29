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Kadın - Aile Tirmit mantarının tadına bakın
Kadın - Aile

Tirmit mantarının tadına bakın

Tirmit mantarı, Russulaceae familyasından yenebilen ve çiğ olarak hazırlanıp servis edilen iyi bir mantardır.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 18:22:00 -
Tirmit mantarının tadına bakın

Tirmit mantarı, Russulaceae familyasından yenebilen ve çiğ olarak hazırlanıp servis edilen iyi bir mantardır. Kırmızı kahverengi ve ateş sarısı olmak üzere iki tiptir. Anadolu da ismi geyik mantarı olarak adlandırılır.

Özellikleri

Tirmit mantarının şapkası 5-15 cm kadar büyüklükte, kuru ve et gibidir, hiçbir zaman yapışkan olmaz. Tirmit mantarının sapı 10-12 cm kadar uzunlukta olup oldukça kalın ve sağlamdır. Tirmit mantarının kokusu balığa tadı ise bademe benzer. Yaygın olarak sıcak yağda kızartılarak yenir. Taze mantar kesildiği zaman bol miktarda beyaz sıvı salgılar, kuru ve yaşlı numunelerde bu sıvı yoktur.

Yağ oranı oldukça düşük olan tirmit mantarı, çam mantarı ve cincile mantarı gibi, diyet yaparken zayıflamaya yardımcı olur. Protein açısından zengin olan tirmit mantarı, yağsız yapısı ile kolesterol hastaları tarafından et yerine tüketilebilir. Tirmit mantarının kalbi koruduğu ve damar tıkanıklığının önüne geçtiği düşünülmektedir.

Tirmit mantarı,  yapraklı ağaç altlarında, özellikle kayın ormanlarında ve sınırlarında bazen çam ormanlarında görülür. Karadeniz bölgesinde kayın ormanlarında bol bulunan bu mantarı tanımak da oldukça kolaydır. Beyaz sıvısı sayesinde kolayca ayırt edilebilir. Diğer mantar türlerinde oranla toprak üzerinde daha uzun süre yaşayabildikleri için sonbahar sonlarına kadar bulunabilirler.

Hava alan fırınlarda kurutulduktan sonra haşlanarak buzdolabında bir yıl boyunca saklanabilir. Aynı zamanda turşusu da yapılabilir.

Faydaları şöyle sıralanabilir:

  • Geyik mantarının kalbi koruduğu ve damar tıkanıklığını önlediği hakkında görüşler vardır.
  • Protein açısından zengin olduğu herkes tarafından da bolca tüketilmesi önerilir.
  • Çam mantarı ve cincile mantarı gibi yağ oranı çok düşük bir mantar türüdür. Bu nedenle diyet programlarında kullanılır.
  • Vücudun direncini arttırır.
  • Çocukların bedensel gelişmelerine katkı sağlar.
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