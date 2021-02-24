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Yerel TIR'la çarpışan araç taklalar attı! Yaralılar var
Yerel

TIR'la çarpışan araç taklalar attı! Yaralılar var

Gaziantep'te TIR'ın çarptığı seyir halindeki araç takla attı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 16:27:00 -
TIR'la çarpışan araç taklalar attı! Yaralılar var

Kaza, Nizip-Gaziantep karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm D. kontrolündeki 27 SN 408 plakalı TIR, Celal K. idaresindeki 27 NJ 456 plakalı araca arkadan hafif şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Celal K. idaresindeki araç, savrularak taklalar attı.

Taklalar atan araç, ters döndükten sonra durabildi. Kaza esnasında araç içerisinde bulunan sürücü Celal K. ile yolcular Ayşe K. ve Cafer T. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters dönen araç içerisinde yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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