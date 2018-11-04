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TIR'ın lastiğine çarpan motosikletli adam, ölümden döndü

Basın Ekspres bağlantı yolu İkitelli mevkiinde motosikletiyle seyir halinde olan yaşlı adam önündeki tırın lastiğine çarptı.

04 Kasım 2018 Pazar 09:50
TIR'ın lastiğine çarpan motosikletli adam, ölümden döndü

Basın Ekspres bağlantı yolu Küçükçekmece İkitelli mevkiinde motosikletiyle seyir halinde olan yaşlı adam, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden tırın arka lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle lastiğin arasına girmekten son anda kurtulan adam düşerek asfalta savruldu. O esnada motosikletli adam, kaskının çıkması nedeniyle başından yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücüler araçlarının durdurarak yerde yatan adamın yanına geldi. Başında kanama olduğu görülen adama vatandaşlar ilk müdahaleyi havlu ile yaptı. Müdahale edildiği esnada ise adam bir yandan sakinleştirilmeye çalışıldı.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Vatandaşlar yaralıyla ilgilendiği esnada yoldan konvoy halinde geçen polis ekipleri ise sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların ve emniyet güçlerinin adeta seferber olduğu olayda, kazanın şokunu atlatan yaralı adam başındaki havluyla dakikalarca ambulans bekledi. Yanındaki sürücüler o esnada adama su içirerek, moralinin yerine gelmesi için de şakalaştı. Ölümden kıl payı kurtulan adam bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından taburcu edildi. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 09:50
  1. baSIN EKPRESİ
  2. İKİTELLİ
  3. MOTOSİKLET
  4. SÜRÜCÜ

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