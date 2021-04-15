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Dünya TIR'ın gizli bölmesinden bakın ne çıktı! Görenler şoke oldu
Dünya

TIR'ın gizli bölmesinden bakın ne çıktı! Görenler şoke oldu

ABD-Meksika sınırında bir TIR'ın gizli bölmesinden zulalanmış 20 düzensiz göçmen çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 13:47:00 -
TIR'ın gizli bölmesinden bakın ne çıktı! Görenler şoke oldu

Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) iltica hakkı edinme umuduyla El Paso sınırında yaşanan mültecilerin dramına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Teksas ile Meksika sınırında sınır polisi kontrol sırasında TIR’ın gizli bölmesine zulalanmış, ikisi çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Sınır polisi, 18 yetişkin ve iki çocuk düzensiz göçmenlerin TIR'ın gizli bölmesindeki tahta sandıktaki drama ait görselleri paylaştı. ABD'li sınır polisi göçmenlerin saatlerce oksijensiz kaldığını ifade etti.

Sınır polisi, göçmenleri K9 köpekleri yardımıyla yakaladıklarını ve hava sıcaklığından dolayı göçmenlerin hayatlarını tehlikeye attıklarını belirtti. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ofisi tarafından yayınlanan istatistiklere göre, şubat ayında Meksika sınırında gözaltına alınan mülteci sayısı bir önceki aya göre 78 bin arttığı ifade edildi.

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