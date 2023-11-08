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Yaşam Tırın fırlayan tekerleği, çarptığı kadını ağır yaraladı
Yaşam

Tırın fırlayan tekerleği, çarptığı kadını ağır yaraladı

Yeniakit Publisher
2023-11-08 20:32:00 -
Tırın fırlayan tekerleği, çarptığı kadını ağır yaraladı

Kütahya'da, yol kenarında beklerken tırdan fırlayan tekerleğin çarpmasıyla yaralanan 24 yaşındaki genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da, yol kenarında beklerken tırdan fırlayan tekerleğin çarpmasıyla yaralanan 24 yaşındaki genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda henüz sürücüsü ve plakası belli olmayan bir tırdan fırlayan tekerlek, yakınlarını uğurlamak için yol kenarında bekleyen Hilal Gülhan'a çarptı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Kazada ağır yaralanan Gülhan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Tekerleği kopan tırın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Genç kadının kayınvalidesi Azime Gülhan, AA muhabirine, gelininin kendilerini uğurlamak için beklerken tırdan kopan tekerleğin çarptığını, tır sürücüsünün olayı fark etmediğini dile getirdi.

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