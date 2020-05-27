TIR'ın dorsesindeki otomobilin içinde uyuşturucu çıktı
Denizli'de polisin durdurduğu TIR'ın içindeki araçtan uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçen 25 Mayıs Pazartesi günü, kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelendikleri bir TIR'ı takibe aldı. Merkezefendi ilçesi Bozburun Kavşağı'nda durdurulan TIR'da narkotik köpeğiyle yapılan aramada dorse bölümündeki otomobilin içerisine gizlenmiş 310 gram eroin ve 200 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.
4 kişi tutuklandı
TIR'da bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.