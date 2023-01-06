  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel TIR'ın altında kalan 15 aylık Hicran, yaşamını yitirdi
Yerel

TIR'ın altında kalan 15 aylık Hicran, yaşamını yitirdi

Mardin'de, akrabası M.B.’nin park etmek istediği TIR'ın altında kalan 15 aylık Hicran Bozkurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 03:27:00 -
TIR'ın altında kalan 15 aylık Hicran, yaşamını yitirdi

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücü M.B., plakası öğrenilemeyen TIR’ını evinin önüne park etmek isterken, bu sırada dışarıda olan akrabasının kızı Hicran Bozkurt, aracın altında kaldı.

Çevredekilerin fark etmesiyle M.B. TIR’ı durdurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hicran bebek, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü M.B. gözaltına alınırken, minik Hicran'ın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Sürücü M.B.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk SİHA'ları dünyaya örnek oluyor! Savaş uçağı Milli Muharip 3’üncü KF-21 Boramae ise ses getirecek!
Teknoloji

Türk SİHA'ları dünyaya örnek oluyor! Savaş uçağı Milli Muharip 3’üncü KF-21 Boramae ise ses getirecek!

Güney Kore tarafından yerli olarak geliştirilen savaş uçağı KF-21 Boramae 3. prototipi, 5 Ocak 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Tü..
Fatih Portakal'dan emekli maaşları için flaş iddia: Erdoğan emeklilere o müjdeyi verecek
Ekonomi

Fatih Portakal'dan emekli maaşları için flaş iddia: Erdoğan emeklilere o müjdeyi verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik yüzde 30'luk zam müjdesi sonrası Fatih Portakal tarafından ilginç bir iddia ortaya ..
Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı arttı! Tutuklular arasında özel harekat polisleri dikkat çekti
Gündem

Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı arttı! Tutuklular arasında özel harekat polisleri dikkat çekti

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinde 2'si özel ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23