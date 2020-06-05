Tire'de eski eşini bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde eski eşini çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan sanığın "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Günay Alkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Fatma Tüfenkçi ve avukatlar mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tüfenkçi, eski eşinden geçmişte zaman zaman tehdit mesajları aldığını belirtti.

Bu süreçte koruma kararı da alındığını anlatan Tüfenkçi, şunları kaydetti:

"Olay günü hastanedeki görevimi tamamladıktan sonra evime dönmek istediğim sırada yolda karşıma çıkan eski eşim, 'Telefonumu neden engelledin?' diyerek bıçakla saldırmaya başladı. Kendimi korumaya çalışırken yere düştüm. Bıçakla saldırmaya devam etti. Boynumdan bıçaklamaya çalışıyordu. Bıçaklarken ona ölmek istemediğimi, yaşamak istediğimi söyledim."

Sanık Alkan ise eski eşiyle tesadüfen karşılaştıklarını, onu nasıl yaraladığını hatırlamadığını ve öldürme gibi bir niyetinin olmadığını öne sürdü.

Tanık T.Y. ise kadının engellemeye çalışmasına karşın Alkan'ın onu bıçaklamaya devam ettiğini söyledi.

Tanık ifadelerinin ardından duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

- Olayın geçmişi

Tire Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisinde hemşire olarak görev yapan iki çocuk annesi Fatma Tüfenkçi (39), 22 Eylül 2019'da iş çıkışı Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evine dönerken eski eşi Günay Alkan'ın (43) bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Kadın İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, tutuklanan Alkan hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.