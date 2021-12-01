Tıraşı kes belgeyi göster

HAKKI BİLİR İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti hükümetini zan altında bırakmak için yerel seçimler öncesinde uyguladığı iftira siyasetini yeniden uygulamaya başladı. 31 Mart öncesinde AK Partili belediyelerde yolsuzluk olduğu şayiasını yayan ve aradan geçen 3 seneye rağmen kazandıkları belediyelerde tek bir yolsuzluk belgesi çıkarmayan CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Geçmişte yapılan yolsuzluklara ilişkin çok sayıda dosya ve belge bize akmaya başladı. Bunların sayıları fazla olduğu için bir ekip kurduk” sözleriyle aynı taktiği tekrar sahneleyeceğinin işaretini verdi. İstanbul, Ankara, Antalya ve Bolu’da bir tane bile yolsuzluk tespit edemeyen CHP’nin benzer bir yola yeniden tevessül etmesi siyasi paradigmalarının iflas ettiğini de gözler önüne serdi. Ekonomik kriz edebiyatıyla halkı kandıramayan CHP’nin şimdi de yolsuzluk iftirasına sarılması kirli siyaset anlayışından vazgeçmediklerini kanıtladı.

Aynı taktiği sahneliyorlar

Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Avukat Faruk Keleştimur, “Kılıçdaroğlu benzer tutumu yerel seçimler öncesinde de sergilemiştir. Eğer bir belge elinde varsa zaman kaybetmeden savcılığa iletmelidir. TCK 279 kapsamında görevi itibari ile suçu öğrenen kişi savcılığa bildirim yapmakla mükelleftir. Bildirimi yapmadığı taktirde suç işlemiş olur. Hukuk ve ahlak temelinde en önemli mesele olan yolsuzlukların bu tutarsızlıklarla ve metotlarla siyaset zemininde dillendirilmesi vahimdir” dedi. Yerel seçimler öncesinde dillendirdikleri yolsuzluk iddialarının temelsiz çıktığını kaydeden Keleştimur, “Bu halde ana muhalefet partisine bağlı belediyeler öğrenildiği iddia edilen üzere çok ağır bir suç olan kamu ihalelerinde yolsuzluk ve benzeri suçları Cumhuriyet Savcılığı’na bildirmekle yükümlüdür. Bunu yapmadığı takdirde ahlaken müfterilik ve şantaj ithamları ile karşılaşabileceği gibi yukarıda bahsedilen hüküm gereğince suç işlemiş olacaktır” şeklinde konuştu.

Elinden belge varsa paylaşmalıdır

Hukukçu Yakup Alar, “Ana muhalefet lideri daha önceki yıllarda sözde yolsuzluk dosyalarıyla beraber çekilmiş fotoğraflarıyla gündeme gelmiş ancak hiçbir yolsuzluk dosyasını açıklayamamıştı. ‘Yolsuzluk yapıldı’ algısı oluşturarak siyasi şov yapmıştı. Ekonomik kriz edebiyatı yaparak sonuç alamayacağını anlayan Kılıçdaroğlu farklı bir manipülasyona başladı. Savcılar, toplumda korku, kaos istikrarsızlık oluşturmayı hedefleyen bu açıklamalara karşı soruşturma açmalı ve bu açıklamayı yapanları çağırıp delilleri sorulmalıdır” dedi. Kılıçdaroğlu’nun suç işlediğini kaydeden Alar, “TCK’da ‘suçu bildirmeme suçu’ düzenlenmiştir. ‘İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ hükmü bulunmaktadır. Bu durumda elinde belgesi olan paylaşmak zorundadır” ifadelerini kullandı.