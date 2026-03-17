  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mahkemeye mi geldiniz meyhaneye mi! CHP’liler duruşma arasında kafayı çekti Batı’ya doğum teşviki, Doğu'ya annelik karşıtı propaganda! İBB davasında sürpriz karar! Mahkeme ev hapsini kaldırdı İsrail'den Laricani'ye suikast girişimi! İran'dan açıklama bekleniyor! New York Times sızdırdı: ABD uçak gemisi artık görev yapamaz halde! Yangın 30 saat sonra söndürülebildi Tarih belli oldu! Akaryakıta yeni zam geliyor Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Yeni cezalar cep yakacak! İran gizli kozunu Kadir Gecesi’nde sahaya sürdü: İsmini Kur'an-ı Kerim'den alan Siccil’in ateşi İsrail’i aydınlattı İBB davasında artık duruşmaya sadece 10 CHP'li alınacak! 3 provokatöre yasak! Fatih Camii’nde Kadir Gecesi ilginç protesto! Kadınlar hep birlikte başörtülerini attı
Tiran'dan İran'a ağır darbe! Arnavutluk resmen ilan etti: "Terörü destekleyen devlet!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tiran'dan İran'a ağır darbe! Arnavutluk resmen ilan etti: "Terörü destekleyen devlet!"

Arnavutluk Parlamentosu, bölgedeki diplomatik dengeleri sarsacak tarihi bir karara imza atarak İran İslam Cumhuriyeti'ni resmen "terörü destekleyen devlet" olarak ilan eden kararnameyi onayladı. Uzun süredir İran kaynaklı siber saldırılar ve diplomatik gerilimlerle boğuşan Tiran yönetimi, bu hamlesiyle Tahran'a karşı Avrupa'daki en sert duruşu sergileyen ülkelerden biri oldu.

Kararın onaylanmasının ardından Arnavutluk’un İran ile olan tüm diplomatik ve stratejik bağlarını tamamen koparma noktasına geldiği belirtiliyor.

Arnavutluk hükümetinden yapılan açıklamada, kararın gerekçesi olarak İran’ın Balkanlar'daki istikrarsızlaştırma çabaları, Arnavutluk kurumlarına yönelik sistematik siber saldırılar ve terör gruplarına sağlanan lojistik destekler gösterildi. Başbakan Edi Rama liderliğindeki hükümetin sunduğu bu tasarının mecliste geniş bir destekle kabul edilmesi, ülkenin milli güvenlik stratejisinde yeni bir dönemin başladığının işareti olarak yorumlandı. Tiran, bu kararla sadece kendi egemenlik haklarını korumayı değil, aynı zamanda NATO ve müttefikleriyle olan güvenlik iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

Tahran ise Arnavutluk’un bu hamlesini "temelsiz ve provokatif" olarak nitelendirirken; uluslararası gözlemciler, bu kararın Balkanlar'da İran’ın hareket alanını ciddi şekilde kısıtlayacağını vurguluyor. Özellikle İranlı muhalif grup MEK’in (Halkın Mücahitleri Örgütü) Arnavutluk’taki varlığı nedeniyle yıllardır süren gerilim, bu kararla birlikte yerini açık bir diplomatik savaşa bırakmış durumda. Arnavutluk'un bu cesur çıkışının, diğer Avrupa ülkeleri üzerinde nasıl bir domino etkisi yaratacağı ise merakla takip ediliyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ers61

Öyle bir devlet mi varmış!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23