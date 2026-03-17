Tiran'dan İran'a ağır darbe! Arnavutluk resmen ilan etti: "Terörü destekleyen devlet!"

Kararın onaylanmasının ardından Arnavutluk’un İran ile olan tüm diplomatik ve stratejik bağlarını tamamen koparma noktasına geldiği belirtiliyor.

Arnavutluk hükümetinden yapılan açıklamada, kararın gerekçesi olarak İran’ın Balkanlar'daki istikrarsızlaştırma çabaları, Arnavutluk kurumlarına yönelik sistematik siber saldırılar ve terör gruplarına sağlanan lojistik destekler gösterildi. Başbakan Edi Rama liderliğindeki hükümetin sunduğu bu tasarının mecliste geniş bir destekle kabul edilmesi, ülkenin milli güvenlik stratejisinde yeni bir dönemin başladığının işareti olarak yorumlandı. Tiran, bu kararla sadece kendi egemenlik haklarını korumayı değil, aynı zamanda NATO ve müttefikleriyle olan güvenlik iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

Tahran ise Arnavutluk’un bu hamlesini "temelsiz ve provokatif" olarak nitelendirirken; uluslararası gözlemciler, bu kararın Balkanlar'da İran’ın hareket alanını ciddi şekilde kısıtlayacağını vurguluyor. Özellikle İranlı muhalif grup MEK’in (Halkın Mücahitleri Örgütü) Arnavutluk’taki varlığı nedeniyle yıllardır süren gerilim, bu kararla birlikte yerini açık bir diplomatik savaşa bırakmış durumda. Arnavutluk'un bu cesur çıkışının, diğer Avrupa ülkeleri üzerinde nasıl bir domino etkisi yaratacağı ise merakla takip ediliyor.