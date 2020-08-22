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Aktüel Tiran'daki Osmanlı mirası Saat Kulesi, şehrin önemli sembollerinden biri olmaya devam ediyor
Aktüel

Tiran'daki Osmanlı mirası Saat Kulesi, şehrin önemli sembollerinden biri olmaya devam ediyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın merkezinde bulunan tarihi Ethem Bey Camisi'nin yakınında 1800'lü yıllarda inşa edilen Saat Kulesi, farklı dönemlere ait yapıları ile anıtlar mozaiğini andıran şehrin en tanınmış eseri olarak dikkat çekiyor - Geçmişte yapılan restorasyon çalışmaları sırasında birtakım eklemelerin yapıldığı Saat Kulesi, Tiran Belediyesinin logosunda da yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:13:51 -
Tiran'daki Osmanlı mirası Saat Kulesi, şehrin önemli sembollerinden biri olmaya devam ediyor

TİRAN (AA) - FATJON CUKA - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Osmanlı döneminde inşa edilmiş yaklaşık 200 yıllık Saat Kulesi, bugün de şehrin en önemli sembollerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Her gün değişime uğrayan Tiran şehri, modern bir metropol olmasının yanında zengin bir kültürel mirasa, çeşitli tarihi anıtlara ve farklı dönemlerden kalma karakteristik binalara da ev sahipliği yapıyor.

Başta Osmanlı döneminden kalma Ethem Bey Camisi, Saat Kulesi, Kaplan Paşa Türbesi, Tabaklar Köprüsü ve eski dönemlere ait karakteristik bazı evleri içinde barındıran kent, devletin koruması altındaki bu eserlerle adeta bir anıtlar mozaiğini andırıyor.

Geçmiş dönemlere ait bugün de ayakta kalmayı başarmış yapılar arasında en bilineni Saat Kulesi.

Tiran Belediyesinden alınan bilgilere göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edilen Ethem Bey Camisi'nin yanı başında bulunan Saat Kulesi'nin inşası 1822 yılında Hacı Ethem Bey tarafından başlatıldı.

Tiran'ın zengin ailelerinin de katkılarıyla 1830 yılında tamamlanan Saat Kulesi, 30 metre yükseliğe sahipti.

Bugün karışık bir mimarı yapıya sahip kulenin gövde kısmı Osmanlı tarzındayken, 1928 yılında yapılan restorasyon çalışması ile yüksekliği 35 metreye çıkarılan kuleye Venedik tarzı çatı ve bir balkon da eklendi.

İç kısmı taştan olan Saat Kulesi'nin merdivenleri ilk başlarda ahşaptan yapılsa da farklı dönemlerde gerçekleştirilen restorasyonlar sonrası ahşap merdivenlerin yerini demir merdivenler aldı.

Gövde kısmında içini havalandırmak ve aydınlatmak amacıyla mazgalların yer aldığı Saat Kulesi'nin en üst kısmının dört yanında birer saat bulunuyor.

- Tiran Belediyesinin logosunda da yer alıyor

Tarihi değerinin yanı sıra ülke turizmi açısından da önemli bir eser olan Saat Kulesi, kenti ziyaret eden yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor.

Saat Kulesi'nin üst kısmına çıkabilen ziyaretçiler, kulenin balkonundan Osmanlı döneminden kalma Ethem Bey Camisi, Arnavut Kralı 1. Zog döneminden kalma bakanlık binaları ve komünizm döneminden kalma Ulusal Tarih Müzesi ve Kültür Sarayı gibi farklı tarihi dönemlerde inşa edilmiş yapıları içinde barındıran şehrin muazzam manzarasının tadını çıkarabiliyor.

Saat Kulesi, Tiran Belediyesinin logosunda da yer alıyor.

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