  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün markete gitmek yasak mı? | Marketler kaça kadar açık?

Oruçluyken cinsel ilişki olursa kaza mı gerekir kefaret mi?

Çilekli irmik topları tarifi | Pudingle yapılan muhteşem çilek topları

Fed Başkanı Powell: Ekonomik toparlanma gelecek yılın sonuna kadar uzayabilir

Ambulans uçak rahatsızlanan 17 günlük bebek için havalandı
için kalan
Dünya

Tiran'daki Namazgah Camisi yakınında iki molotofkokteyli bulundu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Namazgah Camisi'nin yakınında iki molotofkokteyli bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:27:00 -
Tiran'daki Namazgah Camisi yakınında iki molotofkokteyli bulundu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Namazgah Camisi'nin yakınında iki molotofkokteyli bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Namazgah Camisi yakınında, Arnavutluk Meclisi girişi önündeki ana caddede iki molotofkokteyli bulunduğu belirtildi.

Tiran Emniyeti'nden yapılan açıklamada da ekiplerin olay yerindeki incelemesi ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te temeli atılan Namazgah Camisi'nin inşası, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca yürütülüyor.

Öte yandan, dün Tiran'daki Ulusal Tiyatro binasının yıkım işlemi esnasında engel olmak isteyen sanatçı ve sivil toplum örgütlerinden oluşan grupla polis arasında gerginlik yaşanmış, yıkım bölgesindeki güvenlik şeridini geçmeye çalışan kişiler gözaltına alınmıştı.

Ulusal Tiyatro binasının, molotofkokteylinin bulunduğu caddenin yaklaşık 500 metre yakınında olması dikkati çekti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı